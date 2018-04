Účinná ľútosť nepomohla. Prokurátor podal obžalobu na Bašternáka

Obžalovaný je z trestného činu neodvedenia dane a poistného.

29. mar 2018 o 10:06 (aktualizované 29. mar 2018 o 14:45) TASR

BRATISLAVA. Prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry neakceptoval návrh obvineného kontroverzného podnikateľa Ladislava Bašternáka na zastavenie trestného stíhania z dôvodu účinnej ľútosti.

Čakajú na ďalší postup súdu

Prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry dňa 23. marca podal na obvineného Ladislava Bašternáka obžalobu pre trestný čin neodvedenia dane a poistného na Okresný súd Bratislava II.

TASR informovala hovorkyňa Generálnej prokuratúry Andrea Predajňová.

„Viem o tom, že bola podaná obžaloba. Budeme čakať na ďalší postup súdu,“ uviedol pre portál Aktuality.sk Bašternákov obhajca Peter Filip.

Trestná vec sa týka vyplatenia DPH vo výške takmer dva milióny eur spoločnosti BL 202 v súvislosti s kúpou bytov v komplexe Five Star Residence.

Obvinený Bašternák si v tomto prípade uplatnil účinnú ľútosť a taktiež zaplatil dlžnú sumu dva milióny eur.

Exminister vnútra a advokát Daniel Lipšic v minulosti upozornil na verdikt Ústavného súdu, ktorý mal v inej daňovej kauze rozhodnúť, že v prípade vratiek DPH nie je možné uplatniť si účinnú ľútosť.

Z núdze cnosť

Generálny prokurátor Jaromír Čižnár súčasnú podobu právnej úpravy účinnej ľútosti osobne považuje za niečo, čo zodpovedá pojmu z núdze cnosť.

"Páchateľ ľutuje až vtedy, keď je jeho trestná činnosť odhalená a hrozí mu trestné stíhanie a trest. Potom nastupuje otázka, o akú ľútosť vlastne ide?" pokračoval Čižnár.

Podľa jeho názoru by mal byť tento inštitút koncipovaný tak, že absolútnu beztrestnosť páchateľ získa iba vtedy, ak sa k svojmu skutku sám dobrovoľne prizná a iniciatívne vykoná kroky k odstráneniu škodlivého následku.

"Ak sa tento inštitút má uplatňovať aj v prípadoch, ak trestná činnosť páchateľa bola odhalená orgánmi činnými v trestnom konaní, tak podľa môjho názoru by jeho účinná ľútosť mala byť zohľadnená iba pri určovaní druhu a výmere trestu. V tomto štádiu by mu už nemala účinná ľútosť zaručovať beztrestnosť," zdôraznil Čižnár.

Podozrenia z podvodu sa podľa SaS potvrdili

"Chceme upozorniť, že nebyť iniciatívy médií, spoločenského tlaku a v neposlednom rade investigatívnej práce poslanca SaS Jozefa Rajtára, Bašternák by si mohol tieto milióny bezstarostne užívať. Zároveň tvrdíme, že k tomuto podvodu došlo s vysokou pravdepodobnosťou na základe súčinnosti viacerých osôb, a to vo finančnej správe i v polícii, a preto by tento skutok mal byť posudzovaný ako konanie organizovanej zločineckej skupiny," vyhlásilo SaS v stanovisku, ktoré agentúre SITA poskytla hovorkyňa strany Katarína Svrčeková.

V strane očakávajú, že prokuratúra, ktorá nakoniec začala reálne konať, vo svojom vyšetrovaní zohľadní aj tento aspekt. "Zotrvávanie Roberta Fica (Smer) v Bašternákovom byte sa tak presúva do ďalšej fázy trápnosti tohto skrachovaného politika,“ uzavrelo SaS.