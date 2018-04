Beblavý a Štefunko sa do predvolebnej spolupráce už nehrnú

S predvolebnou koalíciou sa strany už ponáhľať nemusia, hovoria ľudia z prieskumných agentúr. Jednoduché sčítanie preferencií nefunguje.

29. mar 2018 o 16:10 Lucia Krbatová

BRATISLAVA. Pred dvoma týždňami, keď boli ešte najpravdepodobnejšou možnosťou na riešenie vládnej krízy predčasné voľby, ohlásilo Progresívne Slovensko ochotu rokovať o spolupráci so stranou Miroslava Beblavého Spolu. Dnes, po vzniku novej vlády na čele s Petrom Pellegrinim, téma ich spájania až taká aktuálna nie je.

"Z našej strany je tu naďalej ochota vytvorenia nejakej formy predvolebnej spolupráce," odkázal hovorca Progresívneho Slovenska Ľubomír Ondrejkovič. Rokovania so stranou Spolu podľa neho síce stále prebiehajú, ale výsledok chýba. Za akých podmienok a v akej forme by strany spolupracovali, tak nie je známe.

Najpravdepodobnejší bol v čase skorších volieb vznik predvolebnej koalície, podobne ako to ohlásili pred parlamentnými voľbami hnutia OĽaNO a Nova. Pre zlé vyhliadky v prieskumoch verejnej mienky však nakoniec išli ľudia z Novy na kandidátke OĽaNO, keď im na vstup do parlamentu stačilo päť percent, a nie sedem, ako určuje zákon pri koalícii dvoch strán.

V Beblavého strane podľa informácií SME s odpoveďou na ponuku Progresívneho Slovenska otáľajú. Už vôbec sa nehovorí o možnosti zlúčenia obch strán do jednej.

"My neotáľame, ale pokladáme za správne správne riešiť volebnú koalíciu pred parlamenntými voľbami. Teraz by to pôsobilo ako politické manévrovanie," hovorí Beblavý s tým, že prípadná koalícia je otázka na rok 2019.