Dobré ráno: Kúpte si harleya, urobíte kariéru v Smere

Ako sa kamaráti od motoriek stali politikmi.

3. apr 2018 o 0:19 Tomáš Prokopčák, Peter Kapitán

Vypočujte si podcast

https://w.soundcloud.com/player/?url=https%3A//api.soundcloud.com/tracks/423884901&color=%23ff5500&auto_play=false&hide_related=false&show_comments=true&show_user=true&show_reposts=false&show_teaser=true

Odoberajte podcast: Apple podcasty (iTunes) | Spotify | RSS | Podbean

Mohol byť ministrom, no zrejme mu to pokazila jediná fotografia.

Jozef Ráž mladší na nej stojí vedľa Roberta Kaliňáka a motorky. Motorkári sa nám zvyčajne spájajú so všeličím, na Slovensku však aj s politickým vplyvom. Sú to ministri aj mocní muži na štátnych úradoch, ktorý ovplyvňujú veci verejné v našej krajine.

Mať motorku ešte neznamená, že ste Smerák. Ale v Smere to určite nie je na škodu. Kto sú mocní muži na motorkách a ako sa títo konkrétni motorkári k moci dostali?

Tomáš Prokopčák sa rozpráva s Petrom Kapitánom.

Podporte Dobré ráno Podcast Dobré ráno vzniká vďaka práci našich kolegov, reportérov a editorov v denníku SME. Ak chcete podporiť hľadanie faktov a pravdy, najľahšie to urobíte kúpou predplatného SME na sme.sk/podcast.

Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



Krátky prehľad správ

Za slušné Slovensko zvoláva ďalší protest. Zhromaždenie v Bratislave by sa malo odohrať tento štvrtok o piatej a dôvodom je nový minister vnútra Tomáš Drucker. Stále neodvolal šéfa polícia Tibora Gašpara a rozpráva, že na to potrebuje viac času.

Robert Fico síce skončil ako premiér, no že by mal skončiť aj ako líder Smeru, to si v strane nevedia predstaviť. V Smere údajne má stále rešpekt a nehovorí sa o jeho výmene - i keď aj takýto scenár naznačil Marek Maďarič.

Automobilky Renault a Nissan rokujú, že by sa mohli úplne zlúčiť. Obe firmy už v roku 1999 vytvorili spoločnú alianciu, no teraz francúzska a japonská spoločnosť hovoria o jedinej firme. Spoločná trhová hodnota automobiliek by presahovala 60 miliárd eur.

Basketbalista LeBron James vyrovnal legendárneho Michaela Jordana. Krídelník Clevelandu odohral v základnej časti 866. zápas po sebe, v ktorom dosiahol aspoň desať bodov. Milou iróniou je, že sa mu to podarilo v zápase proti tímu Charlotte Hornets, ktorý vlastní práve Jordan.

Štart vesmírneho superteleskopu Jamesa Webba sa znovu odkladá. Ďalekohľad s 6,5-metrovým zrkadlom by mal uvidieť prvé hviezdy a galaxie, ale aj odpovedať na otázku, či sú na planétach v iných hviezdnych sústavách podmienky vhodné na život. Teleskop podľa nových správ neodštartuje tento rok, ale najskôr v máji 2020.

Odoberajte podcast Dobré ráno zadarmo

Dostupné na službe Spotify

Pre Android: RSS | SoundCloud | Stitcher | Pocket Casts | TuneIn | Podbean

Ak máte iPhone (presmeruje vás do aplikácie): Apple podcasty

Amazon Echo (Alexa) - návod >> | Google Home - návod >>

Prečítajte si tiež:

Prečítajte si tiež: Dobré ráno si už môžete pustiť na domácich hlasových asistentoch od Amazonu a Google

Pridajte sa do facebookovej skupiny Podcastový klub denníka SME. Môžete v nej diskutovať s tvorcami jednotlivých dielov a pomôcť nám s nápadmi na rôzne zlepšenia a úpravy.

O podcastoch, ako počúvať podcasty