V Slovinsku si radšej bryndzové halušky a slivovicu nepýtajte

Správy, ktoré zaujali cudzincov na najväčšom spravodajskom webe o Slovensku v angličtine tento týždeň.

30. mar 2018 o 11:10 sme.sk

1. Bratislavská Miletička inšpiruje hudobníkov. Aj cudzincov: Taiwanese living in Slovakia has new song about Miletička

2. Akou snímkou zaujala Slovenka porotu najväčšej fotografickej súťaže na svete? Slovak wins Sony National Award for photo

3. Korupcia na Slovensku prerástla do únosu štátu. Čo to znamená?: Is Slovakia still in the bosom of corruption?

4. Slovensko ako dobré miesto pre biznis? Zahraničné firmy hovoria, že naše meno utrpelo. Investors warn about worsened image of Slovakia.

5. Sviečkovú manifestáciu si pred 30 rokmi všimli aj zahraničné médiá. Candle Manifestation 1988: We went into it like innocent children

Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



6. Bratislavská automobilka nutne potrebuje ľudí. V ktorých krajinách ich môže hľadať? VW needs 500 people, including non-EU foreigners

7. Je Bratislava dobrým miestom na život? Umiestnenie v rebríčku nie je práve lichotivé. Bratislava is 80th best city to live in

8. S Uberom sa teraz nejaký čas v Bratislave nezveziete: Uber suspends its services in Slovakia

9. Slovenská odpoveď na diplomatickú vojnu Spojeného kráľovstva a Ruska: povolávame domov nášho veľvyslanca: Slovak Ambassador to Russia summoned home for consultations

10. V Slovinsku si bryndzové halušky a slivovicu radšej nepýtajte. Slivovica or pelinkovec? Slovak and Slovene cuisines are more different than you would expect.

Až 60 percent všetkých čitateľov prichádza na portál anglických novín The Slovak Spectator zo zahraničia, prevažne z USA, Veľkej Británie, Nemecka. Len 22,5 percenta všetkých návštevníkov má vo svojom počítači ako komunikačný jazyk nastavenú slovenčinu. Portál je súčasťou spravodajského webu sme.sk.