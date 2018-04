Systém podporných kultúrnych fondov je plne funkčný, tvrdí Laššáková

Rušenie fondov pokladá ministerka za krok späť, ktorý by mal pre kultúru fatálne následky.

1. apr 2018 o 15:24 TASR

BRATISLAVA. Štruktúra nezávislých verejnoprávnych fondov podporujúcich kultúru je dnes stabilizovaná a plne funkčná. Vyhlásila to ministerka kultúry Ľubica Laššáková (Smer).

O ďalšiu pôsobnosť týchto fondov, vytvorených za jej predchodcu Mareka Maďariča (Smer), sa podľa nej netreba obávať.

Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



Kumulovanie finančných prostriedkov

"Ich rušenie by som pokladala za krok späť, ktorý by mal pre kultúru fatálne následky," dodala Laššáková.

"Ak prídu zmeny, budú to zmeny smerujúce k vylepšeniu existujúceho systému a k stimulácii rozvoja fondov a tak i rozvoju nezávislej kultúry," poznamenala o vízii budúcnosti Audiovizuálneho fondu (AvF), Fondu na podporu umenia (FPU) i Fondu na podporu kultúry národnostných menšín (FPKNM).

Laššáková zdieľa myšlienku svojho predchodcu, aby sa súčasťou FPU stalo i akvizičné oddelenie. To by v spolupráci rezortu kultúry a ministerstva financií kumulovalo finančné prostriedky a umožňovalo tak umeleckým telesám a inštitúciám využiť pre svoju činnosť artefakty alebo nástroje, ktoré by si z vlastného rozpočtu nemohli dovoliť.

"Verím, že v spolupráci s ministerstvom financií sa podarí nájsť modul, aby aj v tejto oblasti, ktorá je finančne mimoriadne náročná, no ako ukazuje prax i potrebná, nastal pozitívny progres," uviedla.

Posun v kreatívnom priemysle

Prispieť chce tiež k pozitívnemu posunu v oblasti rozvoja kreatívneho priemyslu, ktorému prisudzuje výrazný ekonomický potenciál.

"Tejto agende som sa venovala hneď v prvý deň pôsobenia. Po dôkladnej analýze návrhov a potrebných krokov, ktoré s nimi súvisia, budem dbať aj na intenzívnu propagáciu," avizovala.

Podľa nej sa rezort už zaoberá návrhom výzvy na projektové zámery pre centralizovanú podporu. "Tá je zameraná na budovanie kreatívnych centier v regiónoch. Zároveň pripravujeme výzvu na decentralizovanú podporu, ktorá je určená pre malé a stredné podniky v kultúrnom a kreatívnom priemysle," ozrejmila ministerka.

Pripomenula, že podpora kreatívneho priemyslu je tiež jedným z cieľov dotačného systému existujúcich verejnoprávnych fondov.