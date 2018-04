Drucker: S Kaliňákom potrebujem hovoriť, no políciu nepreberáme

Nový minister vnútra hovorí, že úspechy vo vyšetrovaní na rozdiel od svojich predchodcov prezentovať verejnosti určite nebude.

2. apr 2018 o 16:59 Adam Valček, Peter Kováč

Pozícii ministra vnútra sa vyhýbal a ponuku prijal až po tom, ako prezident Andrej Kiska odmietol vymenovať Jozefa Ráža mladšieho. Od okamihu vymenovania je hlavnou postavou vlády, od ktorej sa čaká, ako pristúpi k výmene policajného prezidenta Tibora Gašpara či zmene policajnej inšpekcie. Nový minister vnútra TOMÁŠ DRUCKER hovorí, podľa čoho sa bude pri týchto otázkach rozhodovať.

Aké prvé opatrenia ste už stihli urobiť ako minister vnútra?

„Oboznamujem sa s prácou polície, no celkovo je to veľký rezort, ktorý nemôžem zanedbávať. Bol som zvyknutý, že vždy v pondelok ráno boli v mojom bývalom rezorte porady. Začal som s tým aj na ministerstve vnútra. Mal som teda už poradu s celým vedením, kde som si robil predstavu o fungovaní všetkých zložiek rezortu. Stretol som sa aj so šéfom polície, inšpekcie, vedením policajného zboru, generálnym prokurátorom, či ďalšími ľuďmi. Dokopy možno päťdesiatimi. Hovoril som tiež s exministrom Kaliňákom. Potrebujem, aby mi povedal svoj pohľad na rôzne veci či projekty v rezorte. Bola by hlúposť, keby som sa tváril, že to tak nie je. Ja si názor viem urobiť, ale potrebujem s ním hovoriť.“

Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



Čo vám Robert Kaliňák odporučil?