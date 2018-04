Ministerstvo obrany chce vyslať vojakov do Pobaltia

Slovensko sa chce zapojiť do posilnenia predsunutej obrany vrámci NATO.

3. apr 2018 o 11:53 SITA

BRATISLAVA. Ministerstvo obrany predložilo do medzirezortného pripomienkového konania návrh na vyslanie slovenských vojakov do predsunutých pozícií Severoatlantickej aliancie (NATO).

Vyplýva to z predloženej správy na portáli Slov-lex, v ktorom sa uvádza, že rezort obrany plánuje vyslať príslušníkov Ozbrojených síl do Lotyšska, Litvy, Estónska a Poľska.

"Najzásadnejším rozhodnutím NATO v oblasti posilnenia kolektívnej obrany bolo schválenie Posilnenej predsunutej prítomnosti v Poľsku, Litve, Lotyšsku a Estónsku formou rozmiestnenia jednej mnohonárodnej práporovej skupiny v každom z uvedených členských štátov s cieľom demonštrovať solidaritu spojencov, ich odhodlanie a schopnosť reagovať na akúkoľvek agresiu voči členskému štátu NATO," uvádza sa v predloženej správe.



Rezort obrany plánuje do spomínaných oblastí vyslať do 152 vojakov, ktorí by mali plniť úlohy kolektívnej obranyschopnosti NATO. Predpokladaný termín ukončenia pripomienkového konania je navrhnutý na 13. apríla. K materiálu zatiaľ nebola vznesená žiadna pripomienka.