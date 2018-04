Ak Taliani nepovedali colníkom o Vadalovi, asi im nedôverovali

Ak je pravda, čo tvrdí v spise benátskeho súdu Vadala, tak je nefunkčná Finančná správa, vraví PETER CVIK, bývalý námestník šéfa colného úradu.

5. apr 2018 o 11:19 Ján Krempaský

Považujete opis pašovania kokaínu v ovocí a spolupráce Antonina Vadalu so slovenskými colníkmi, ako ich podal taliansky policajný agent, za pravdepodobný alebo úplne nereálny?

"Je to úplne reálna situácia, ktorá bežne nastáva v takýchto prípadoch. Ak chcete rozkryť nejakú organizovanú skupinu, bez toho, aby ste tam mali nasadeného svojho človeka, to jednoducho nedokážete.

Je to jediný spôsob, ako sa môžete dostať k informáciám, čo sa vlastne vnútri organizovanej zločineckej skupiny deje a čím sa zaoberá. Tento príbeh je podľa môjho názoru úplne autentický."

Znamená príbeh zaznamenaný v spise benátskeho súdu, že naši colníci mohli spolupracovať s ´Ndranghetou?

"Dôvodov môže byť viac. Jeden z nich je aj ten, že niekto alebo niektorí konkrétni colníci mohli s nimi spolupracovať. Druhá vec je podstatne horšia. Ak sa to takto dialo, tak potom je nefunkčná finančná správa, ako celok."

Prečo?

"Ak sa niečo takéto mohlo udiať, zlyhala riadiaca a kontrolná činnosť vo vnútri Finančného riaditeľstva. Je predsa nemysliteľné, aby si lekár v nemocnici robil načierno operácie a nikto by o tom nevedel."

Je to tá najznepokojúcejšia hypotéza?

"Bola by to najstrašnejšia, pokiaľ by sa potvrdila."

Verzii, že celé si to vymyslel Vadala, oklamal policajného agenta v utajení a benátsky súd mu uveril dávate akú pravdepodobnosť?

"Tomuto by mohli teraz uveriť tak akurát na Finančnom riaditeľstve. Verili by tomu veľmi radi. Je to absolútny nezmysel."

V spise benátskeho súdu sa píše, že Vadala dovážal ovocie s drogami do Benátok, v ktorých vyložil drogy alebo ich časť a tovar preclieval na Slovensku v Bratislave. Nie je však jasné, prečo tovar preclieval až u nás a neurobil to priamo v Benátkach. Dáva vám to zmysel?

"Toto mi trošku dáva a zároveň nedáva zmysel. Mohlo to bežať aj takýmto spôsobom. Ak tento proces bežal, znamená, že časť drog sa zo zásielky vybrala v Benátkach a časť smerovala na Slovensko.

Títo chlapi (z mafie, pozn. red.) vedia, ako sa dajú vybrať drogy zo zaplombovaného kamióna alebo kontajnera. Vedia ako odstrániť plombu a ako ju dať naspäť, aby dopravný prostriedok nejavil znaky poškodenia."

Keby všetky drogy vyložili v Benátkach, malo by zmysel to preclievať na Slovensku?

"Na Slovensku by sa potom preclieval iba tovar, ktorý bol krytím. Ale pokiaľ vybrali všetky drogy, tak ten originálny tovar ovocie mohli precliť v Taliansku alebo na Slovensku. Ale mne sa skôr zo skúsenosti javí, že z drog väčšiu časť vybrali v Taliansku a menšiu dopravili na Slovensko.

Keďže tu mali podľa Vadalovho tvrdenia zabezpečený komfortný colný servis, bez vnútorných prehliadok, tak by to dávalo logiku. Dokonca sa mohlo stať, že celá zásielka prišla na Slovensko a väčšia časť omamných prostriedkov po vykonaní colných procedúr na Slovensku sa vrátila do Európy."

Vadala v spise vraví, že na Slovensku má colníka, ktorý iba potiahne plomby a odíde. Môžete vysvetliť, ako prakticky prebieha preclievanie?

"Pokiaľ mal takto zabezpečený servis, tak colník strhne dole uzáveru alebo plombu a nechá si otvoriť kontajner. Pozrie sa dovnútra. Pozrie päť kartónov a vyznačí rozsah vnútornej kontroly na colných dokladoch.

To znamená, otvoril som päť kartónov, stotožnil som tovar, ktorý je deklarovaný na nákladnom liste a zistil som, že naozaj ide o banány. Je to komfortný spôsob vybavenia, ktorý sa mal týkať postupu, o ktorom hovorí Vadala. Otázkou je, koľkokrát colníci urobili úplnú vnútornú kontrolu takéhoto tovaru.

Znamená to, koľkokrát kompletne vyložili celý kamión. Krajiny ako Ekvádor, Kolumbia alebo Bolívia sú totiž štáty, ktoré sú na zozname rizikových krajín, čo sa týka omamných látok. Ak mi z takýchto krajín príde desaťkrát zásielka, tak minimálne v siedmich musím urobiť vnútornú kontrolu.

Znamená to, že sa musí vyložiť úplne celý kamión?

"Áno, ale existujú technické spôsoby ako sa vyhnúť tomu, aby sa kamión musel vyložiť. Robí sa to pomocou skenerov. Mobilné skenery, s ktorými disponuje colná správa, sú myslím dva.

Skener je obrovský kamión. Keď kamión alebo kontajner s takýmto skenerom popodeň prejde vyznačí mu, či sa tam skutočne nachádzajú len banány alebo či tam nesignalizuje niečo úplne iné. Voľným okom sa dá potom vidieť, že sú tam banány, pomaranče, alebo aj nejaké vrecúška. Je otázka koľkokrát to urobili, ak sa u nich tovar vyclieval."

Ako rozumiete vyjadreniu Vadalu, že spriaznený colník urobí len kontrolu fasády, strhne plomby a ide preč?

"Môže otvoriť aj kamión, ale z päťtisíc kartónov, skontroluje len tri. Nemôže urobiť ani viac, ak neurobí vnútornú kontrolu. Do záznamov napíše, že skontroloval tri kartóny. Otázkou je, či bol niekým inštruovaný.

Netvrdím, že to bol priamo Vadala, ak sa to udialo. Alebo bol inštruovaný svojim nadriadeným, ktorý mu mohol povedať: Vieš čo, to je v poriadku, urobíme to len papierovo. Toto by sedelo s tým, čo tvrdí Vadala, že urobil len kontrolu fasády."

Dajú sa z kamióna vyložiť drogy tak, aby si to pri jeho vnútornej kontrole colníci nevšimli?

"Nie. Aj skener to dokáže odhaliť. Vnútorná kontrola takéhoto tovaru by sa mala začínať skenerom. Skener prejde celý kamión. Pokiaľ by to bolo aj niekde inde, ako v ložnom priestore, tak ukáže, kde sa to nachádza. Ide o to, či colníci majú dostatok skenerov.

Oni do decembra minulého roka nemali ani ručné ramery na kontrolu omamných látok. Z tohto pohľadu je ich technické vybavenie zastaralé, je toho nedostatok."

Naši colníci tvrdia, že v období rokov 2014 a 2015 neevidujú nijaké dovozy ovocia Vadalovych firiem ani kontroly. Je podľa vás možné, žeby to išlo pomimo oficiálnych záznamov?

"Kontroly určite nie. Ale ak by to Vadala aj doviezol do Talianska a vyclil to tam, tak Intrastatom sa to musí dostať do systému Finančného riaditeľstva."

Znamená to, že niekto tu klame, keď naši colníci tvrdia, že neevidujú nieže drogy, ale ani žiadne ovocie?

"Možno neklamú, ale nehovoria celú pravdu."

Čo by mohlo byť to, čo nepovedali?

"Existuje takzvaná analýza rizika alebo systém včasného varovania, ktoré vás ako colníka upozorní na to, že táto firma je z niečoho podozrivá.

Mala v minulosti nejaký delikt. Bolo by potrebné zistiť, či vôbec Vadalove firmy boli do tohto systému zaradené. Najmä firmy, ktoré dovážajú tovar z krajín ako je Ekvádor či Kolumbia by tam mali byť zaradené automaticky na nejaké prvé dlhé obdobie, aby sa potvrdilo, že ak deklarujú banány, vždy sú to iba banány."

Colníci takisto tvrdia, že Vadalova firma Terra real, cez ktorú Vadala podľa spisu benátskeho súdu financoval pašovanie sa ani nenachádza v ich colnom registri. Je to možné?

"Tak to je vylúčené. Musí byť minimálne v Intrastate zaznamenaná. Celý ten dej je veľmi čudný. Prioritnou úlohou kriminálneho úradu je zaoberať sa takýmito firmami."

Z vyjadrenia Vadalu a colníkov ešte nie je jasná, aká je štruktúra colného skladu. Vadala naznačuje akoby v colnom sklade malo byť nejaké stanovište colníkov. Oni zase operujú najmä tým, že mnohé colné sklady sú súkromné?

"V klasickom colnom sklade nebýva colník. Colný orgán musí pravidelne vykonávať kontroly colného skladu. Colný úrad sa nemôže tváriť, však to je jeho colný sklad. Keď Vadala nahlási, že mu príde kamión, tak colný úrad zabezpečí, že tam vyšle colníka.

Pri vykládke a odplombovaní kamiónu musí byť prítomný colník. Aj pri uskladnení v colnom sklade musí byť prítomný colník, ktorý po jeho uzatvorení priloží colnú uzáveru."

V diskusii pod článkom o benátskom spise a Vadalovi jeden čitateľ napísal, že síce tento trebišovský podnikateľ hovorí o bratislavskom colnom sklade v skutočnosti sa to mohlo precliť aj inde na Slovensku.

"Kdekoľvek. Mohol to uskladniť aj v inom verejnom colnom sklade, ktorý prevádzkuje niekto úplne iný.

Mne však stále chýba aktivita Kriminálneho úradu Finančnej správy.

Nerád by som mal pravdu v tom, že Taliani našich colníkov neinformovali kvôli tomu, že vedeli práve od policajného informátora, že Vadala to tu má pod palcom."

Myslíte si, že to by mohol byť jeden z dôvodov, prečo Taliani do toho nechceli ťahať Slovákov?

"Áno. Pokiaľ nedôverujete partnerovi na druhej strane, tak ho nebudete oboznamovať s takýmito informáciami. Oni to nemuseli poslať ďalej preto, že sa obávali prezradenia.

Navyše tak, či onak hrozí, že talianska strana na základe výpovedí obvinených osôb, ktoré sú, respektíve budú vo vyšetrovacej väzbe v Taliansku, rozšíri vyšetrovanie aj voči konkrétnym osobám na Slovensku."