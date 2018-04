Ako neznámy spolupracovník Širokého ovládol eurofondy

Na začiatku politickej kariéry Ľubomír Jahnátek pôsobil úsmevne, neskôr sa na neho nabaľovali škandály.

BRATISLAVA. Keď Ľubomír Jahnátek nastupoval na ministerstvo pôdohospodárstva, bol to neznámy nominant Smeru. Krátko nato zaujal vtipným videom, na ktorom sa snažil propagovať Slovensko zlou angličtinou.

Z neškodne pôsobiaceho človeka sa však po čase vykľul spolupracovník Juraja Širokého, ktorý okolo seba vytvoril skupinu blízkych ľudí dozerajúcich na miliardy z eurofondov.

Za Jahnátka sa takisto naštartoval rast podnikateľa Miroslava Bödöra na jedného z najvplyvnejších oligarchov v pozadí Smeru. Jahnátek aj jeho ľudia sa s Bödörom poznajú, chodia spoločne poľovať alebo spolu podnikali.

Jahnátek zastával vysoké funkcie od kedy sa Smer v roku 2006 dostal k moci.

„Tváriť sa po jedenástich rokoch na najvyšších postoch v štáte, že nemám so stranou Smer-SD nič spoločné, by bolo neslušné voči tejto strane a bolo by to neférové voči občanom,“ povedal minulý rok Jahnátek, krátko pred tým, ako ho Smer dosadil za šéfa Úradu pre reguláciu sieťových odvetví.

Za predošlých vlád Roberta Fica bol najprv ministrom hospodárstva, potom pôdohospodárstva.

Jahnátek ponuku na rozhovor od SME viackrát odmietol.

So Širokým aj Babišom

Jahnátek bol v minulosti členom KSS, podľa dostupných informácií sa po Nežnej revolúcii k žiadnej strane už formálne nepridal.

Od roku 1992 do roku 2006 riadil nitriansku firmu Plastika, ktorá vyrába plastové potrubia či fólie. Firma patrí oligarchovi Jurajovi Širokému, ktorý bol podľa údajného spisu SIS Gorila jedným z utajených akcionárov Smeru.