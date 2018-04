Pellegriniho mrzí pokračovanie v protestoch, Druckerovi dáva voľnú ruku

Organizátori protestov nerozumejú, prečo Drucker nevie nájsť nového policajného prezidenta.

4. apr 2018 o 14:22 TASR

BRATISLAVA. Predsedu vlády SR Petra Pellegriniho (Smer) mrzí, že sa uskutočnia ďalšie verejné zhromaždenia s požiadavkou na odvolanie policajného prezidenta Tibora Gašpara.

Túto personálnu otázku i ďalšie kroky ohľadom polície má v kompetencii nový minister vnútra Tomáš Drucker (nominant Smeru), na ktorého sa premiér spolieha a dáva mu "voľné ruky".

Druckerovi dáva voľnú ruku

Pellegrini v stredu na Slavíne vyhlásil, že sa nebude vyjadrovať k osobe policajného prezidenta, nech túto funkciu zastáva ktokoľvek.

"Nemyslím si, že akýkoľvek predseda vlády má rozhodovať o tom, či nejaký policajný prezident má alebo nemá ostať na stoličke. To prosím odo mňa nechcite. To by bol priamy zásah vysokého politika do chodu polície," zdôvodnil.

Premiér nie je rád, že sa vo štvrtok (5.4.) uskutoční ďalšia séria protestných zhromaždení. "Mrzí ma, že idú ľudia znovu do ulíc," reagoval s tým, že ohľadom kľúčovej požiadavky iniciatívy na odvolanie policajného prezidenta Tibora Gašpara sa musí spoľahnúť na profesionalitu ministra vnútra Tomáša Druckera, ktorý podľa neho musí najlepšie vedieť, čo má robiť.

"Nechávam na pána ministra, aby rozhodol, aké personálne zmeny spraví. Pre mňa je momentálne kľúčové, aby pán minister čo najskôr dokončil a verejnosti predstavil nový zákon o voľbe policajného prezidenta a následne musí povedať, ako mieni naložiť s terajším," vysvetlil Pellegrini.

"Hovorím, že ako predseda vlády mu dávam absolútne voľné ruky, aby urobil to, čo urobiť má a má moju plnú dôveru ako nový minister vnútra," zdôraznil.

Pellegriniho podľa jeho slov nevyrušuje, že Drucker si zobral mesiac čas na posúdenie ďalšej budúcnosti Gašpara. Polícia podľa neho zatiaľ funguje ako má, štatistiky mesačne ukazujú pokles kriminality a bezpečnostná situácia na Slovensku je dobrá.

"Myslím si, že minister urobí najlepšie, ako v tejto chvíli urobiť môže, a protesty na uliciach samozrejme môžu vyjadrovať nejaký postoj, ale jeho rozhodnutie musí byť založené na profesionálnom zhodnotení faktov, nemôže to byť emocionálne rozhodnutie," ozrejmil.

Premiér tiež informoval, že sa chce v piatok (6.4.) stretnúť s ministrom vnútra i s generálnym prokurátorom ohľadom vyšetrovania vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej.

Chce získať uistenie, že vyšetrovanie prebieha po technickej, nie po obsahovej stránke, ako má.

"Ak by som mal pochybnosť, že aj v tomto sa koná tak, ako sa nemá, tak samozrejme ten tlak na pána ministra budem vytvárať intenzívnejší, ale momentálne si myslím, že je dostatočne schopný manažér na to, aby posúdil veľmi rozumne a na základe faktov, čo má urobiť," doplnil.

Ďalšie protesty

Iniciatíva Za slušné Slovensko, po dohode s organizátormi s ostatných slovenských krajov, oznámila, že sa spoločne rozhodli opätovne zvolať verejné zhromaždenia.

Zhromaždenie za slušné Slovensko bude v Bratislave vo štvrtok (5.4.) na Námestí SNP. V ostatných mestách budú v ten istý deň alebo v piatok (6.4.) zhromaždenia, pochody alebo ďalšie aktivity.

Pokračovanie protestov iniciatíva zdôvodnila tým, že vo štvrtok uplynie desať dní od vyslovenia dôvery vláde a napriek tomu nevidí signál, že to vláda myslí vážne so snahou o obnovenie dôvery.

"Miesto toho počúvame o potrebe zorientovať sa v tom, čo je nám všetkým jasné," uviedla iniciatíva. Kritizovala vyjadrenie Druckera, že potrebuje čas na rozhodnutie o policajnom prezidentovi.

"Ak politici boli schopní vytvoriť novú vládu za dva dni, tak nerozumieme výhovorke pána Druckera, že nevie nájsť nového policajného prezidenta v radoch slušných policajtov, a to v priebehu pár dní," doplnili predstavitelia iniciatívy.