Politici si pripomenuli oslobodenie Bratislavy

Premiér Peter Pellegrini verí, že mladá aj staršia generácia bude odmietať fašizmus a jemu podobné ideológie.

4. apr 2018 o 14:54 (aktualizované 4. apr 2018 o 17:22) TASR, SITA

BRATISLAVA. Sme svedkami akoby tichej renesancie zvrátených ideológií, ktoré sa nám opäť vracajú do politického života aj napriek tomu, že už 73 rokov krajiny v Európe žijú v mieri.

Vyhlásil to v stredu premiér Peter Pellegrini (Smer), ktorý si položením venca na bratislavskom Slavíne pripomenul 73. výročie oslobodenia Bratislavy.

Pellegrini: Zvrátené ideológie tu nemajú miesto

Na Slavíne si podľa predsedu vlády pripomíname tisícky obetí ľudí, ktorí bojovali za oslobodenie hlavného mesta.

"Aj napriek tomu, že európske spoločenstvo vytvorilo základ, aby tu vládla demokracia, ctili sa základné ľudské práva jednotlivca, sme svedkami akoby tichej renesancie zvrátených ideológií, ktoré sa nám naspäť vracajú do politického života," podotkol Pellegrini.

Premiér podotkol, že sa to nedeje len na Slovensku, ale aj v iných demokratických krajinách.

Podľa predsedu vlády je potrebné sa pýtať, kde sa stala chyba, ak časť dnešnej mladej generácie inklinuje k ideológiám, ktoré nemajú miesto v modernej dobe.

"Musíme urobiť všetko pre to, aby sme nielen na Slovensku, ale aj v ďalších demokratických krajinách, ponúkli iné riešenie, ako sú riešenia a prejavy nenávisti, ktorými sme dnes svedkami," skonštatoval premiér.

Verí, že ak sa spoločnosť vráti k hodnotám, na ktorých je založená celá Európska únia, a bude si pripomínať, čo sa dialo počas druhej svetovej vojny, negatívny trend sa zvráti.

"A mladá generácia, ako aj tá staršia, bude odmietať fašizmus a podobné iné ideológie, ktoré dnes máme nielen v slovenskom, ale aj v Európskom parlamente," doplnil Pellegrini.

Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



Danko vyzval na trvalý mier

Predseda Národnej rady Andrej Danko (SNS) vyzval na Slavíne slovenských i európskych politikov k tomu, aby cieľom ich snaženia a práce bolo trvalé zachovanie mieru. Aj dnes zúria vojny a ľudstvo sa podľa Danka nechce poučiť z tragédií.

Prečítajte si tiež: Danko vystúpenie v ruskej dume za problém nepovažuje. Bolo mi cťou, hovorí

"Preto sa ako národ prirodzene staviame voči všetkým pokusom o to, aby bola narušená krehká rovnováha medzi dobrom a zlom, a to kdekoľvek na tejto planéte. Náš národ okúsil hrôzy vojny a my už nikdy nechceme byť účastníkmi ani svedkami ničivého stretu národov," vyhlásil.

Ako tvrdí, Slovensko nechce prispievať k tomu, aby sa obnovila studená vojna a narastalo napätie a nenávisť medzi národmi a ľuďmi.

Slovensko je podľa Danka moderný a demokratický štát, ktorého cieľom je zachovanie mieru.

"Chceme byť prirodzeným mostom medzi západom a východom, preto veľmi citlivo vnímame akúkoľvek neprávosť, pretože sme sa sami v dejinách často stali jej obeťami," skonštatoval predseda parlamentu.

Dôležitý je dialóg

Za potrebné považuje, aby svetoví lídri viedli otvorený a priateľský dialóg a aby sa posledné napätie medzi veľmocami vyriešilo diplomaticky. Danko podotkol, že bez silného Ruska nie je možný svetový mier.

"Slováci boli, sú a budú priateľmi Rusov a národov žijúcich v Ruskej federácii," uviedol.

Zároveň verí, že sa veci okolo plánovaného múzea na bratislavskom Slavíne pohnú ďalej a vznikne tu expozícia venovaná koncu druhej svetovej vojny.

"Viem si predstaviť, že v podzemí Slavína, ak dôjde k spevneniu tých oslabených častí, bude múzeum podobné, aké som videl v Petrohrade," povedal Danko.

Výročie si pripomenula aj samospráva

Výročie si pripomenuli aj predstavitelia bratislavskej samosprávy spolu so zástupcami Oblastného výboru Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov, pozvanými hosťami a obyvateľmi Bratislavy.

Pietna spomienka sa konala pri Pomníku víťazstva na Námestí Eugena Suchoňa.



Primátor Bratislavy Ivo Nesrovnal v príhovore upozornil na to, že dneškom si pripomíname udalosť, ktorá je porážkou toho najhoršieho zla, aké kedy ovládlo Európu.

Zároveň vzdal úctu všetkým vojakom, ktorí zabojovali za našu krajinu a vyzdvihol mier, slobodu a demokraciu, ktorú čoraz viac vnímame ako samozrejmosť.