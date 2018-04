Výtlky ničia aj autá známych právnikov, cestári sa s nimi trápia

Svojvoľné opravovanie výtlkov na ceste sa mestám nepáči, aktivisti musia byť kreatívni.

5. apr 2018 o 18:24 Roman Cuprik, Martin Pavelek, Alexandra Janigová

BRATISLAVA. Karol Kovár je vplyvný bratislavský advokát, ktorý bol správcom pri konkurze na majetok mafiánskeho bosa Juraja Ondrejčáka, alias Piťa. V auguste 2012 si roztrhal pneumatiku na svojom aute, keď vošiel na dlažobnú kocku, ktorá zostala po výtlku na Sliačskej ulici.

Opravu, ktorá advokáta vyšla na 125 eur, si chcel dať preplatiť poisťovni, tá to však odmietla, lebo takúto škodu jeho poistka nekryla. Jeho firma Adelante sa tak obrátila na hlavné mesto ako správcu cesty a poukazovala na to, že výtlk na ceste nebol označený a dlažobnej kocke sa vodič nemohol vyhnúť. Vyplýva to z verejne dostupného rozsudku Okresného súdu Bratislava I.

Mesto v spise argumentovalo tým, že nehoda nebola dostatočne zdokumentovaná a diera na ceste aj s kockou bola chyba, ktorá sa nedala pri bežnej údržbe odstrániť. Súd argumenty mesta neuznal.

"Neobstojí ani argumentácia, že vodič sa prekážke mohol vyhnúť," píše sa v rozhodnutí. Mesto tak muselo Kovárovi zaplatiť škodu aj s úrokmi z omeškania a súdnymi trovami vo výške 133 eur.

Prípad je ukážkou toho, ako sa dá postupovať v prípade poškodenia auta výtlkom. Cestári sa s nimi trápia každoročne, najmä na jar. Dôvodom je, že po zime zvyknú dočasne opraviť tie najhoršie diery, ktoré sa však po ďalšej zime často zvyknú objaviť znovu.

„Samozrejme, že súvislé riešenia sú efektívnejšie, kvalitnejšie a trvácnejšie, ale pri plánovaní opráv povrchov vozoviek každý správca ciest vychádza v prvom rade z dostupných zdrojov,“ hovorí Zuzana Fejesová, námestníčka zo správy ciest košického kraja.

Na viacerých miestach preto ľuďom došla trpezlivosť a problém s výtlkmi riešia sami.

Hromadná žaloba

V úzkej zákrute na Čučoriedkovej ulici v Bratislave sa od marca ráno zvyčajne na chvíľu vytvorili rady áut.

Na prvý pohľad má vodič pocit, že niekto odbočuje, a tak treba zastať. Po chvíli, „keď sa dostane na rad“, je už všetko jasné.

Hlboké výtlky na ceste sú také časté, že už nemá zmysel sa im vyhýbať a vodiči sa snažia si už len čo najmenej poškodiť auto. Na ceste, kde je povolená 40, tak vodiči radšej spomalia na 20 kilometrov za hodinu a vytvorí sa malá zápcha.