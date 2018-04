Vláda rokovala v Sabinove, na projekty v okrese poskytne milión eur

Dotácia poputuje na menšie projekty pre 43 samospráv v okrese Sabinov.

4. apr 2018 o 19:12 (aktualizované 4. apr 2018 o 19:24) TASR, SITA

SABINOV. Zrekonštruovaná vláda poskytne zo svojej rezervy pre okres Sabinov milión eur. Rozhodli o tom členovia vlády na svojom stredajšom výjazdovom rokovaní v Sabinove. Dotácia bude rozdelená na menšie projekty pre 43 samospráv v okrese.

Predseda vlády Peter Pellegrini (Smer) po rokovaní s predstaviteľmi okresu a kraja informoval, že spoločné stretnutie bolo konštruktívne a prijali aj nové úlohy pre členov vlády, ktoré vzišli z diskusie.

Akčný plán

Podrobne sa oboznámili s plnením akčného plánu prijatého 22. augusta 2016 na obdobie rokov 2016-2020. Jeho hlavným cieľom bolo znížiť mieru nezamestnanosti v okrese, plán bol vytvoriť 1115 nových pracovných miest.

Doteraz sa podarilo vytvoriť 762 miest. Počet dlhodobo nezamestnaných sa znížil o 878 ľudí. Od roku 2015 sa znížila nezamestnanosť v kraji z 20 percent na 12 percent.

"Tých 762 terajších novovytvorených pracovných miest dáva celkom dobrý predpoklad, že by sme tých 1100 do roku 2020 mohli vytvoriť aj napríklad takou pomocou, ako sme sľúbili pánovi primátorovi. Ak by vedel dostať od štátu pozemky, môže ich ponúknuť investorom, ktorí môžu hneď v prvom kole vytvoriť ďalších 120 miest, tak cieľ je splniteľný," povedal Pellegrini.

Reštart okresu by mali zabezpečiť finančné investície vo výške 82 miliónov eur s predpokladom krytia z verejných zdrojov vo výške 60 miliónov eur a 22 miliónov eur z ostatných zdrojov. Celková výška prijatého regionálneho príspevku predstavuje sumu 3,84 milióna eur.

Premiér vyslovil nespokojnosť s tempom čerpania regionálneho príspevku, z ktorého sa doteraz vyčerpalo iba osem percent, čomu zodpovedá suma 182.711 eur.

V priebehu prvých dvoch rokoch (2016-2018) vláda plánovala uvoľniť regionálny príspevok vo výške 2,2 milióna eur.

Doteraz o dotáciu požiadalo 26 subjektov s požadovanou sumou takmer 1,15 milióna eur, z toho zazmluvnených je 15 projektov vo výške okolo 540-tisíc eur (24 percent).

Menej byrokracie

Pellegrini povedal, že jeho cieľom bude debyrokratizácia štátu. "Hovorili sme o potrebe zjednodušiť a zrýchliť čerpanie regionálnych príspevkov. Ani ja nie som spokojný s tým, že to čerpanie, respektíve presun prostriedkov z Bratislavy do regiónu je pomalé," uviedol premiér.

Podľa Pellegriniho minister práce prisľúbil, že k 1. máju bude k dispozícii samosprávam metodika, podľa ktorej sa budú môcť uchádzať o zriadenie sociálnych podnikov.

Predseda vlády povedal, že jeho nespokojnosť sa týka čerpania regionálneho príspevku. Financovanie zo štrukturálnych fondov je lepšie.

V najbližších mesiacoch sem príde 22 miliónov eur, čo dáva veľmi dobrý predpoklad, aby požadovaných 40 miliónov eur do konca roka naplnili.

Nové pracovné miesta

Minister práce, sociálnych vecí a rodiny Ján Richter (Smer) uviedol, že v Sabinovskom okrese pripravili ľudí pre trh práce a v tomto trende chcú pokračovať. Vytvorili 760 pracovných miest.

"Príprava spočívala v rekvalifikácii a v projektoch, ktoré sa týkali zvýhodnenia prijímania zamestnancov pre trh práce tu v okrese. Časť prostriedkov bola na prípravu ľudí, aby sa vedeli na trhu práce uplatniť. Ide o rôznorodé sféry, čo sa týka rekvalifikácie - od zváračov, cez zdvižné vozíky, opatrovateľky, IT systém," konkretizoval Richter.

Podľa jeho slov vláda nemá záujem, aby ľudia zo Sabinova, ktorí chcú pracovať, museli odchádzať za prácou niekde do Bratislavy. Ich záujmom je vytvárať nové pracovné miesta aj v tomto regióne. Podpora išla zamestnávateľom za predpokladu, že vytvorili pracovné miesta v tomto okrese.

Primátor Sabinova Peter Molčan, ktorý je piate volebné obdobie vo funkcii, uviedol, že až v tomto volebnom období vidí konkrétnejšiu pomoc štátu, aj keď by táto pomoc mohla byť vyššia a promptnejšia.

Na rokovaní sa zúčastnili okrem členov vlády aj zástupcovia územnej samosprávy - primátori Sabinova, Lipian, niektorí starostovia obcí, zástupcovia štátnej správy a podnikateľského sektora okresu a poslanci Národnej rady zo šarišského regiónu. Rokovalo sa na pôde mestského úradu v Sabinove.

Stretnutie so sudcami i dozorcami

Minister spravodlivosti Gábor Gál sa v rámci výjazdového rokovania vlády v Sabinove stretol s predsedami súdov a sudcami v Prešovskom kraji a príslušníkmi Zboru väzenskej a justičnej stráže.



Na stretnutí minister Gán informoval o zámeroch pripravovaných ministerstvom s cieľom zefektívniť a spružniť konania na súdoch.

Vypočul si tiež názory sudcov a spoločne rozdiskutovali témy, ktoré vnímajú ako problematické v súdnictve, najmä problém prieťahov.



Gábor Gál sa stretol aj s príslušníkmi Zboru väzenskej a justičnej stráže. Navštívil Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Prešove, a tiež Oddelenie výkonu trestu s miestom výkonu služby v Sabinove.

Zbor väzenskej a justičnej stráže vníma minister spravodlivosti ako plnohodnotnú súčasť rezortu spravodlivosti a tak chce k nemu aj pristupovať.

Verí, že sa podarí spoločne pracovať na skvalitňovaní činností zboru vrátane vytvárania priaznivejších podmienok pre výkon služby príslušníkov zboru a práce zamestnancov zboru.