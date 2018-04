Pellegrini: Dávať ultimáta na zásadné rozhodnutia nie je správne

Návrh zmien v polícii predloží Drucker až na júnovú schôdzu parlamentu.

5. apr 2018 o 14:08 tasr, sita

BRATISLAVA. Predseda vlády Peter Pellegrini verí, že minister vnútra Tomáš Drucker je šikovný a zodpovedný a presne vie, čo má kedy urobiť.

Enormný tlak

Ako ďalej povedal novinárom, mrzí ho, že je na neho pre výmenu policajného prezidenta vyvíjaný enormný tlak. Drucker je podľa premiéra tlačený do rozhodnutia, ktoré by bolo viac emočné ako podložené faktami.

"Nemôžem sa stotožniť s tým, ak niekto dáva ultimátum ministrovi, že má niečo urobiť do zajtra, lebo ak nie, tak potom...Aký je to rozdiel, keď to pán minister spraví o týždeň alebo o 18 dní, keď dôjde k nejakému rozhodnutiu?" vyhlásil Pellegrini s tým, že dávať na zásadné rozhodnutia členom vlády ultimáta nie je správne.

Pellegrini je podľa vlastných slov zástancom toho, aby funkčné obdobie policajného prezidenta po novom presahovalo volebné obdobie parlamentu, "aby sa teda nemohlo nejakým spôsobom vplývať na to, či konkrétne vlády si budú môcť vyberať alebo nevyberať policajného prezidenta, ktorý im vyhovuje."

Minister vnútra podľa premiéra naznačil, že podobným spôsobom by sa mal vyberať aj šéf policajnej inšpekcie.

Jeho prvé funkčné obdobie by podľa predsedu vlády malo byť polovičné, "aby sa menili nie narovnako s policajným prezidentom, ale v polčase ich funkčných období".

Zadefinovať sa podľa Pellegriniho musí aj spôsob výberu viceprezidentov Policajného zboru. Ako dodal, predpokladá, že minister vnútra v krátkom čase detailne predstaví svoje návrhy v tejto oblasti.

Zmeny predstaví až v júni

Drucker na sociálnej sieti vo štvrtok vyhlásil, že zmeny v spôsobe obsadzovania riadiacich funkcionárov v Policajnom zbore sú jeho absolútnou prioritou.

"Nezmenil som postoj. Moja priorita je v najrýchlejšom predložení zákona do legislatívneho procesu," deklaruje minister.

Ten však po oboznámení sa so stavom a lehotami zistil, že materiál nestihne predložiť na májovú schôdzu Národnej rady SR.

"Ak bude budúci týždeň návrh zákona predložený do medzirezortného pripomienkového konania, tak stíhame termín rokovania NR SR na júnovú schôdzu," informoval.

Drucker opäť zopakoval, že chce presadiť povinné výberové konania na obsadzovania všetkých vrcholových pozícií v polícii a tiež definovať ich funkčné obdobia. "Toto je podstata zmeny," objasnil.

Prezident Policajného zboru a šéf policajnej inšpekcie budú vyberaní v dvojkolovom výbere s verejným vypočutím, spresnil minister s tým, že povinnými orgánmi budú výberová komisia a tiež parlamentný výbor pre obranu a bezpečnosť, ktorého úlohou bude kandidátov nielen vypočuť, ale aj odporučiť najvhodnejšieho.

Povinné výberové konania sa budú týkať tiež policajných viceprezidentov, krajských policajných riaditeľov a všetkých vrcholových funkcionárov s celoslovenskou pôsobnosťou. Funkčné obdobie nových policajných špičiek by malo byť päťročné. Pre obsadzovanie vyšších riadiacich funkcionárov budú platiť povinné bezpečnostné previerky.

Minister tiež avizoval, že bezdôvodné odvolanie policajného prezidenta a šéfa policajnej inšpekcie v budúcnosti nebude možné. Dozor nad trestným stíhaním policajtov budú mať špecializované oddelenia prokurátorov v rámci všetkých krajov.

Ďalší protest

Na doteraz absentujúce kroky nového ministra vnútra reaguje iniciatíva Za slušné Slovensko, ktorá zvolala na štvrtok do Bratislavy ďalšie protestné zhromaždenie.

Žiada odvolanie policajného prezidenta Tibora Gašpara, jasné systémové zmeny v policajnej inšpekcii a odpolitizovanie vedenia polície.

Pre obnovenie dôvery verejnosti po vražde Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej sú podľa iniciatívy potrebné konkrétne kroky. Ani desať dní od vyslovenia dôvery vláde Petra Pellegriniho (Smer) však nevidí jasný signál, že to nový kabinet myslí so snahou o obnovenie dôvery vážne.