Diskusia SME: Systém nie je zlý. Je to o ľuďoch v polícii, na prokuratúre, na súdoch

5. apr 2018 o 21:29 Lucia Krbatová

BRATISLAVA. Sudcovia nemajú v popise práce byť mediálnymi hviezdami, ale to neznamená, že nemajú vysvetľovať postupy, ktoré pri rozhodovaní zvolili. Na diskusii denníka SME to povedal sudca Špecializovaného trestného súdu Ján Hrubala, ktorý je aj v iniciatíve Za otvorenú justíciu.

Pripustil, že justíciu môže verejnosť vnímať ako uzavretú, na čo upozornil aj zástupca šéfredaktorky denníka SME Jakub Filo.

"Beriem to ako sebakritiku do vlastných radov. Ale prepáčte, ja som nezažil za celú svoju kariéru žiadny nátlak na to, čo mám urobiť alebo čo sa odo mňa očakáva," povedal Hrubala.

Denník SME poskytol priestor pre diskusie o témach, o ktorých hovoria ľudia na protestoch Za slušné Slovensko. Na tému Ako vrátiť dôveru policajtom a sudcom diskutovali so šéfredaktorkou SME Beatou Balogovou sudca Hrubala, Filo aj Pavel Sibyla z nadácie Zastavme korupciu.

"Dôležité je, kto tu čo vyšetruje a či sa tu vôbec niečo chce vyšetriť," povedal Sibyla. Najsilnejšia politická strana mala podľa neho 12 rokov na to, aby s políciou niečo urobila. Problematické vyšetrovanie citlivých káuz podľa neho spočíva aj v tom, že sa o nich vo veľa prípadoch dozvedajú až s odstupom času od novinárov a vtedy je už ťašie prípad vyšetriť.

"Úlohu zohrávajú aj politické nominácie," doplnil Sibyla. Treba však podľa neho vidieť konkrétnych ľudí. "V polícii je dosť čestných ľudí s integritou."

Mali by vysvetľovať Mišenku

Sudcovia podľa Hrubalu trávia veľa času študovaním spisov a často prichádzajú k zisteniu, že dôkazy sú slabé a postavené na indíciách. Keď potom vyjdú z rozhodnutím, najmä bulvárne médiá prichádzajú s článkami, ako rozhodli zle a diskutéri ich kritizujú.

"Možno si za to môžeme aj sami, že dostatočne nevysvetľujeme," priznal Hrubala s tým, že bežný človek asi nebude čítať stostranové odôvodnenie rozhodnutia. Publikum jeho sebakritiku ocenilo potleskom.

Zodpovední by podľa neho mali napríklad vysvetliť, prečo bol Viliam Mišenka prepustený z väzby.

Mišenka čelil obžalobe napríklad v kauze výbuchu v topoľčianskej firme Euromont v lete 2009 a vinili ho z účasti na viacerých vraždách. Mišenku v kauze výbuchu v marci Najvyšší súd odsúdil na 23 rokov.

Sibyla reagoval, že ak nejaká firma či operátor urobí nejakú chybu, zákazníkovi sa ospravedlní. Bývalý minister vnútra či policajný prezident na rozdiel od toho všetky prešľapy polície ututlávali.

"My potrebujeme poznať pravdu," zdôraznil Sibyla. "Nemusí to znamenať, že niekto pôjde do basy. Ale potrebujeme vedieť, ako to bolo. Napríklad v kauze Čistý deň," dodal.

Toxicita politických nominácií

Toxicitu z politických nominácií podľa sudcu Hrubalu môžu ľudia často prežívať právom. "Toxicita politických nominácií je fakt, lebo moc korumpuje. A absolútna moc korumpuje absolútne," povedal. Dodal však, že do ich práce nikto nezasahuje.

Apatiou spoločnosti sa podľa šéfredaktorky a moderátorky diskusie Beaty Balogovej vytvára podnebie, aby ľudia s mocou mohli budovať alternatívny štát v štáte.

"Ja som presvedčený, že policajtom na dôvere ľudí záleží," povedal Sibyla. Chápu podľa neho aj to, že im verejnosť nedôveruje kvôli osobe policajného prezidenta Gašpara.

Zlepšiť súčasný stav podľa Sibylu môže spôsob voľby policajného prezidenta či nastavenie motivácie pre ľudí, ktorí chcú ísť do polície, napríklad lepším platom.

"Mali by sme zrušiť to, že s každými novým voľbami sa vymenia policajní funkcionári," vysvetlil Sibyla.