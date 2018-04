Chcete novú prácu? Počas pohovoru vás nechajú hrať sa a riešiť hlavolamy

Správy, ktoré zaujali cudzincov na najväčšom spravodajskom webe o Slovensku v angličtine tento týždeň.

6. apr 2018 o 12:46

1. Pre koho slovinské ženy vyrábali syr v tvare ženského prsníka? Breast-shaped cheese and wire masters. How did Slovaks and Slovenes do in the past?



2. Na prechádzke v Novom Meste? Tieto miesta si nenechajte ujsť: Bratislava’s Nové Mesto boasts iconic landmarks like the TV tower or a forgotten quarry



3. Deň tataráku, vegánske jarné hody či maratón. Čo robiť v hlavnom meste tento víkend? Foreigners: Top 10 events in Bratislava



4. Tentokrát sme v tom sami. Samuel Abrahám o marci 2018. Thirty days that shook Slovakia

Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



5. Tom Nicholson sa vrátil do Kanady. Ako píše – určite nie kvôli pivu. In Canada, lucky is not just about the beer

6. Protesty po celom Slovensku pokračovali: People still want a decent Slovakia



7. Premiérom je len dva týždne, a už musí vysvetľovať svoje príjmy: New PM Pellegrini's earnings and expenses do not match

8. Oblievačka a šibačka neboli jediné. Veľkonočné tradície, o ktorých ste ešte asi nepočuli: Why did the Slavs visit graves on Easter?

9. Slovensko je aj po mesiaci na stránkach svetových médií: Media in USA continues to closely watch Slovakia

10. Chcete novú prácu? Počas pohovoru vás nechajú hrať sa a riešiť hlavolamy: Amazon also tests potential employees in escape room

Až 60 percent všetkých čitateľov prichádza na portál anglických novín The Slovak Spectator zo zahraničia, prevažne z USA, Veľkej Británie, Nemecka. Len 22,5 percenta všetkých návštevníkov má vo svojom počítači ako komunikačný jazyk nastavenú slovenčinu. Portál je súčasťou spravodajského webu sme.sk.