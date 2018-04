Gál sa vďaka bývaniu spoznal s mafiánom, Laššáková sa sťahovať nechce

Nehnuteľnosti nových členov vlády sú menej honosné ako novostavba premiéra. V Bratislave býva len ministerka zdravotníctva

6. apr 2018 o 18:27 Peter Kováč

BRATISLAVA. Nie sú to luxusné novostavby za státisíce eur, akú si dovolil nový premiér Peter Pellegrini, no aj niektorí ďalší z nových členov vlády majú rozsiahle majetky.

Denník SME sa pozrel na nehnuteľnosti, ktoré vlastnia a v ktorých žijú Andrea Kalavská, Gábor Gál či Ľubica Laššáková.

Gábor Gál

Dlhoročný poslanec parlamentu, z ktorého sa nedávno stal minister spravodlivosti, žije v Galante. Okrem advokátskej kancelárie tu vlastní aj rodinný dom na okraji mesta, ktoré je od Bratislavy vzdialené približne 60 kilometrov.

Bulvárne médiá na Gálovi zas upútalo, že si ešte v roku 2009 kúpil novopostavený apartmán v chorvátskom Sukošane, pričom sa tak stal susedom niekdajšieho černákovca Jozefa Švidráňa.

Poslanec to pre Plus 7 dní zdôvodňoval tým, že si v oblasti kupoval pôvodne apartmán len jeho kamarát, no keď tam s ním išiel, zapáčilo sa mu prostredie a jeden kúpil tiež.

Aj keď o Švidráňovi povedal, že pôsobí ako solídny človek, o tom, že tam býva tiež, vraj vopred nevedel a ani nevedel, o koho ide. Teraz ho však už pozná.