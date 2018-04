Rezort obrany navrhuje obstarať 25 kusov techniky Zuzana 2

Odhadované náklady na nové delostrelecké vozidlá sa majú vyšplhať na 175 miliónov eur.

8. apr 2018 o 12:43 SITA

BRATISLAVA. Ministerstvo obrany SR predložilo do medzirezortného pripomienkového konania návrh na obstaranie 25 kusov delostreleckej techniky Zuzana 2.

Ako sa uvádza v dokumente na portáli Slov-lex, odhadované náklady na nové delostrelecké vozidlá sa majú vyšplhať na 175 miliónov eur vrátane infraštruktúry, výcviku či tréningového centra.

Dlhodobý plán

Podľa rezortu obrany je výroba ideálnym riešením súčasného stavu Ozbrojených síl SR a v súlade s plnením Dlhodobého plánu rozvoja obrany s dôrazom na výstavbu a rozvoj ozbrojených síl SR s výhľadom do roku 2030. O výrobu a dodávku zbraňových systémov sa má podľa návrhu postarať Konštrukta Defence, a.s., ktorej vlastníkom je Slovenská republika. Podľa stanoviska ministerstva obrany má používanie novej techniky slovenskými vojakmi prispieť k možnému zvýšeniu exportu zbraňových systémov do zahraničia.

„V súlade s Programovým vyhlásením vlády SR na roky 2016 - 2020 je zabezpečenie podpory domáceho obranného priemyslu jednou z dôležitých úloh. Realizácia uvedeného projektu výrazne posilní spôsobilosti OS SR v súlade s prijatými strategickými dokumentami," konštatuje materiál.

„Realizáciou projektu 155 mm Zuzana 2 sa zabezpečí dosiahnutie operačných spôsobilostí ozbrojených síl a naplnenie požiadaviek a úloh Cieľov spôsobilostí 2017 s dôrazom na ťažkú mechanizovanú brigádu," uvádza sa v predloženom návrhu z dielne rezortu obrany. Nový zbraňový systém je podľa ministerstva obrany porovnateľný s modernými delostreleckými systémami používanými spojencami v rámci Severoatlantickej aliancie (NATO).

Vynovený systém

Nová technológia Zuzana 2 je v porovnaní so svojou predchodkyňou rovnako postavená na podvozku Tatra 8x8. Oproti staršiemu modelu však dokáže dostreliť do väčšej vzdialenosti, ktorá dosahuje viac ako 41 kilometrov.

Vynovený systém tiež dostal do výbavy plynulé riadenie pohybu delostreleckej hlavne, autonómny hnací agregát zabudovaný vo veži, hydraulický pohon podvozku, rýchlejšiu prípravu na samotnú streľbu či väčšiu ochranu posádky.Obstarávanie je naplánované na roky 2018 až 2022, počas ktorých by mal pribudnúť delostrelcom výcvikový trenažér, či tréningové stredisko.

Náklady na samotné vozidlá predstavujú značnú časť celkovej sumy 175 miliónov eur, približne 151 miliónov. Zvyšné prostriedky majú byť využité na výcvik posádok, nákup náhradných dielov a munície.

Cena jedného vozidla dosahuje približne šesť miliónov eur. Na celkovú modernizáciu Ozbrojených síl SR majú byť vynaložené miliardy eur. Okrem obrnených transportérov typu 8x8 a 4x4 za 1,2 miliardy eur by mali postupne vojakom pribudnúť aj viacúčelové vrtuľníky či nové nadzvukové stíhačky. V pondelok by mali odovzdať slávnostne druhé dopravné lietadlo typu C-27J Spartan.