Lubyová avizovala predloženie reformy školstva na najbližšie dni

8. apr 2018 o 13:14 TASR

BRATISLAVA. Reformu školstva by mohla ministerka Martina Lubyová (nom. SNS) predložiť už v najbližších dňoch.

"S veľkou snahou dopracovávame program, máme ho v štádiu, že ho vieme predložiť do medzirezortného pripomienkového konania. Sme pripravení, môžeme ju predložiť aj tento týždeň, ešte sme si to chceli dodiskutovať s tromi pracovnými skupinami," povedala Lubyová v diskusii TA3 V politike.

Odsúvanie reformy

Ministerka zdôraznila, že hoci sa spustenie reformy odsúvalo, neznamená to, že rezort žiadne zmeny nerobil. Poukázala aj na snahu opäť zvýšiť platy učiteľom. Vyšších nástupných platov by sa mohli dočkať aj začínajúci učitelia. Mohli by im stúpnuť podľa Lubyovej o možno 200 eur. Aj vyššími platmi by chcela ministerka dostať do škôl viac mladých učiteľov.

"Treba zatraktívniť nástupný plat začínajúcich učiteľov. Chceme zvýšiť tento plat skokovo," povedala v relácii. Platy by mohli stúpnuť na sumu okolo 800 eur. Rokujú o tom. "Minister financií (Peter Kažimír, pozn. TASR) má eminentný záujem, aby boli platy mladým učiteľom zvýšené," uviedla. Ministerka si myslí, že finančné prostriedky sa podarí vyčleniť.

Šéfka rezortu volá tiež po zlepšení postavenia učiteľov v spoločnosti. "Postavenie učiteľov treba zlepšovať. Dnes nemajú také postavenie, ako by si zaslúžili," poznamenala s tým, že sa usiluje aj o ďalšie zvýšenie platov učiteľov. Súčasné pomery však nepovažuje za tragické, poukázala, že priemerný plat učiteľa je vyše 1100 eur. Pripomína, že učitelia patria do skupiny, ktorej sa za posledné roky najviac platy zvyšovali.

Kritizovala spolitizované organizácie

Ministerka tiež pripustila, že profesná komora učiteľov vzniknúť nemusí, ak sa ukáže, že organizácie ju nechcú. "Predĺžila som čas na prípravu tohto zákona, aby sme si to stihli vydiskutovať. Ak dôjdeme k spoločnému záveru, že organizácie nestoja o túto komoru, tak to môžeme zo zákona vypustiť. Nemá cenu ju nasilu pretláčať," uviedla Lubyová.

Dnes podľa nej vyrastajú organizácie, ktoré sa snažia politizovať a nemajú záujem rokovať. "Nedá sa s nimi komunikovať, sú to organizácie, ktoré idú do ulíc skôr, ako by rokovali. My nemáme kapacitu na to, aby sme rokovali so stovkami organizácií. Je tu snaha, aby to, čo si vedia samoregulovať, aby si vedeli riadiť sami," vysvetlila.

Lubyová hovorila aj o účasti študentov na pochodoch Za slušné Slovensko. "Akademická spoločnosť nemôže byť obmedzovaná. Mladí ľudia majú plné právo na vyjadrenie svojich postojov," uviedla s tým, že právo na vyjadrenie názoru rešpektuje. Opatrnejšia by bola v prípade účasti 15-ročných študentov. "Treba zvažovať, či sú 15-ročné deti dostatočne politicky zorientované. Ale plne rešpektujeme právo na vyjadrenie názoru. Dialóg je dôležitý," doplnila.