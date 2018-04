Prieskum AKO: Pokles Smeru pretrváva, volilo by ho 20 percent

Voľby by vyhral Smer, do parlamentu by sa celkovo dostalo osem subjektov.

9. apr 2018 o 11:18 TASR, Lucia Krbatová

Písmo: A - | A + 125 268 BRATISLAVA. Vyše mesiac od vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho partnerky Martiny Kušnírovej a následného odchodu Roberta Fica z postu premiéra, Smer stále zostáva na 20-tich percentách. Po prieskume agentúry Focus zo začiatku marca, kde by Smer získal 20, 2 percenta, strane začiatkom apríla namerala 20, 7 percenta aj agentúra AKO. Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama

Pred kauzou vraždy sa Smer v oboch agentúrach pohyboval okolo 25 percent. Za Smerom nasleduje v prieskume AKO opozičná strana SaS so ziskom 17,1 percenta. Koaličnú SNS by volilo 10,7 percenta. V porovnaní s februárovým prieskumom AKO narástla o takmer jedno percento. Prieskum AKO apríl 2018 agentúrou AKO v období od 04.04.2018 do 07.04.2018 Do parlamentu postupujú len strany, ktoré získajú aspoň 5 percent hlasov

Najnovšie preferencie nájdete na volby.sme.sk Extrémisti z ĽSNS by získali 10 percent, opozičné hnutie OĽaNO 9, 1 percenta a hnutie Sme rodina podnikateľa Borisa Kollára 8, 6 percenta. Rovnaké percent by volilo aj mimoparlamentné hnutie KDH, kde v marcových straníckych voľbách potvrdil pozíciu lídra Alojz Hlina. Do parlamentu by sa dostal aj Most-Híd so ziskom 5,6 percenta. Nové strany ako Progresívne Slovensko a spolu Miroslava Beblavého si mierne polepšili oproti meraniu Focusu zo začiatku marca. Progresívne Slovensko by začiatkom apríla volilo 3,2 percenta opýtaných a Spolu 2,8 percenta.