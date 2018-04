Pašku krivo obviňovali, tvrdí Fico. Jeho meno chce tvrdo brániť

Predstavitelia Smeru budú podľa Fica tvrdo chrániť a brániť meno zosnulého Pavla Pašku.

9. apr 2018 o 13:03 TASR

BRATISLAVA. Predstavitelia Smeru budú tvrdo chrániť a brániť meno zosnulého expredsedu Národnej rady Pavla Pašku, ktorý počas života čelil nezmyselným obvineniam, urážkam a planým výmyslom, pričom hádzanie blata pokračuje aj po jeho smrti.

Vyhlásil to predseda koaličného Smeru Robert Fico po tom, ako sa aj v spoločnosti straníckych kolegov podpísal do kondolenčnej knihy.

"Veľmi nás mrzí, čo počúvame v posledných dňoch. Bol to človek ktorý sa nielen pokúšal o kompromisy, ale často zvádzal tvrdé politické súboje. Valili sa na neho nezmyselné obvinenia a urážky, ale boli to plané výmysly a krivé obvinenia. Dnes už nepíšete, že jeden spor za druhým vyhrával. A ak to nebudete robiť vy, budeme to robiť my a budeme dobré meno Paľa Pašku všetci veľmi tvrdo brániť a chrániť," uistil Fico novinárov.

Fico obviňuje novinárov

Fico súčasne zopakoval, že aj tieto klamstvá sa podpísali pod jeho zdravotný stav a rýchly odchod. Novinárov zároveň poprosil, aby rešpektovali súkromný charakter utorkovej poslednej rozlúčky.

Fico opätovne vo svojom mene a v mene strany Smer vyslovil čo najúprimnejšiu sústrasť rodine, priateľom a príbuzným Pavla Pašku.

"Všetkých nás doslova šokovalo, keď sa v piatok ráno ako blesk rozšírila správa, že nás takto rýchlo a bez rozlúčenia opustil. Bol to náš nielen vynikajúci kolega, ale aj osobný priateľ každého z nás," poznamenal.

Paškov prínos

Robert Fico pripomenul, že Paška bol pri historickej integrácii stredoľavých politických strán.

"Dal dohromady sedem subjektov, pričom tento počin nemá obdobu na slovenskej politickej scéne. Bol pri všetkých vážnych rozhodnutiach Smeru a reprezentoval stranu aj ako predseda Národnej rady. Ako predseda parlamentu sa snažil aj vo vzťahu k protivníkom vytvárať pozitívnu pracovnú atmosféru, vyvíjal úsilie na dosahovanie kompromisov. Počas jeho pôsobenia bol prijatý celý rad ústavných zákonov," rekapituloval šéf Smeru.

Poukázal tiež na Paškovo rozhodnutie pustiť sa do rekonštrukcie Bratislavského hradu či do projektu postavenia sochy kráľa Svätopluka.

Pavol Paška zomrel na infarkt vo veku 60 rokov. Skonal v piatok (6.4.) dopoludnia v areáli Železničnej nemocnice s poliklinikou Košice. Paška bol predsedom parlamentu dvakrát.

Svoje druhé funkčné obdobie však ukončil predčasne v roku 2014 v súvislosti s kauzou predraženého piešťanského CT prístroja. Do roku 2016 bol aj podpredsedom Smeru.