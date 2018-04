Mladí Rómovia chcú zlepšiť vnímanie menšiny, podpísali deklaráciu

9. apr 2018 o 13:37 SITA

BRATISLAVA. Mladí Rómovia vyzývajú k zodpovednosti svojich rómskych rovestníkov a k aktívnej účasti vo všetkých oblastiach.

Chcú prispieť k zlepšeniu vnímania Rómov v slovenskej spoločnosti a taktiež zachovávať kultúrne zvyky. Ich cieľom je aktívne participovať a tvoriť politiky vo všetkých oblastiach verejného života.

Preto žiadajú, aby boli spolutvorcami a rovnocennými partnermi v spoločenskom dialógu. Spolu ako občania Slovenskej republiky chcú jednotne zastávať hodnoty demokratického Slovenska.

Uvádza sa v prvej spoločnej deklarácii mladých Rómov, ktorej text agentúre SITA poskytla Michaela Paulenová z tlačového odboru Kancelárie ministra vnútra.

Deklarácia mladých Rómov

Prvá spoločná deklarácia mladých Rómov je výsledkom Kongresu mladých Rómov. Stretlo sa na ňom viac ako 40 mladých Rómov, ktorí počas dvoch dní dokázali sformulovať, čo podľa nich Rómom pomôže.

Výsledok kongresu svedčí o tom, že nie je potrebné vymýšľať nové reformy a plány, ale najprv je potrebné počúvať samotných Rómov.

„Odporúčam všetkým kompetentným prečítať si spoločnú deklaráciu mladých. Sú v nej veľmi dobré návrhy na konkrétne opatrenia. Ak zapojíme týchto mladých do procesov, som si istý, že to bude mať zásadný pozitívny vplyv na celý proces integrácie. Musíme si uvedomiť, že je tu nová generácia ambicióznych a vzdelaných Rómov, ktorí sa chcú aktívne zapájať do riešenia vecí verejných,“ cituje tlačová správa splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity Ábela Ravasa.

Požiadavky

Mladí Rómovia v deklarácii okrem iného žiadajú o zavedenie povinnej predškolskej výchovy pre všetkých s podmienkou bezplatnosti, či o zavedenie príspevku na zdravotnú starostlivosť pre sociálne slabších.

Zároveň vyzývajú Ministerstvo školstva vedy výskumu a športu SR k spolupráci s fondom na podporu kultúry národnostných menšín, aby spoločne hľadali spôsoby dotácií a systematickej podpory v oblasti športu, najmä podpory jednotlivých športových klubov.



Úrad splnomocnenca vlády pre rómske komunity v spolupráci s Rómskym vzdelávacím fondom a Univerzitnou knižnicou v Bratislave pri príležitosti Medzinárodného dňa Rómov zorganizovali 5. a 6. apríla Kongres mladých Rómov.

Na kongrese prijali spoločnú deklaráciu, z ktorej je jednoznačné, že mladí Rómovia vedia čo chcú a chú byť vypočutí.