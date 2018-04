Richterov rezort označil zvýšenie rodičovského príspavku na 500 eur za nereálne

Každých 10 eur jeho mesačného zvýšenia znamená záťaž pre štátny rozpočet na 23 mil. eur ročne.

9. apr 2018 o 15:09 SITA

BRATISLAVA. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny musí zareagovať na aktuálne výstupy viacerých médií, ktoré vo verejnosti vyvolávajú prehnané očakávania pri predbežných úvahách o navýšení rodičovského príspevku v rámci avizovaného nového sociálneho balíka.

Za ambície MPSVR SR tieto správy svojvoľne označujú neprimerané „kuloárne informácie“, napr. že rodičovský príspevok by sa mohol zvýšiť až na 500 eur.

Minister Ján Richter sa po minuloročnom presadení zvýšenia rodičovského príspevku mesačne o 10 eur opakovane vyjadril, že jeho ambíciou je opätovné zvýšenie rodičovského príspevku v blízkej budúcnosti.

Tým by sa prirodzene zvýšila najmä kompenzácia straty príjmu z práce jedného z rodičov počas starostlivosti o malé dieťa a zároveň znížil dnešný vysoký rozdiel v dávkach pre rodičov pri prechode na rodičovskú dovolenku z materskej, ktorej výšku pre pracujúcich poistencov sa ministrovi v ostatných rokoch podarilo výrazne zvýšiť.

Možnosť zvýšenia rodičovského príspevku a najmä jeho reálna miera však bude v prvom rade predmetom rokovania Koaličnej rady a nevyhnutná bude aj diskusia s ministrom financií o budúcich možnostiach štátneho rozpočtu.

Predstava ministra práce je pridať rodičom podľa možností viac ako v roku 2017, v žiadnom prípade však nie je možné za reálne považovať zvýšenie príspevku z dnešných 214,7 eura napr. na uvádzaných 500 eur.

Okrem toho, že každých 10 eur jeho mesačného zvýšenia znamená záťaž pre štátny rozpočet až na úrovni 21 – 23 mil. eur ročne, by to nebolo systémové, ani spravodlivé.

Výška priemernej materskej dávky vyplácanej z fondu nemocenského poistenia bola vo februári 2018 už 626,40 eura, v mnohých prípadoch by to napriek tomu spôsobilo, že mamička na materskej, ktorá predtým pracovala a bola nemocensky poistená, by mala nižší príjem ako mamička, ktorá predtým nepracovala a má preto iba nárok rodičovský príspevok zo štátneho rozpočtu.

To by navyše zákonite znižovalo motiváciu budúcich rodičov hľadať si zamestnanie.

Pripomíname, že rodičovský príspevok je príspevok štátu pre rodiča v čase, keď sa riadne stará o dieťa do 3 rokov veku, resp. až do 6 rokov veku ak ide o dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom. Jeho výška sa každoročne valorizuje podľa miery inflácie.