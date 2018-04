Zdravotné sestry trvajú na tom, že ich chýba viac ako 15-tisíc

Ministerka zdravotníctva tvrdí, že chýba 2 300 sestier. Komora sestier sa pýta, ako k tomu dospela.

9. apr 2018 o 15:30 SITA

BRATISLAVA. V systéme slovenského zdravotníctva stále chýba viac ako 15 000 sestier a pôrodných asistentiek. Uviedla to Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek (SKSaPA).

Reagovala tak na víkendové vyhlásenie ministerky zdravotníctva Andrey Kalavskej, podľa ktorej na Slovenskú chýba 2 300 sestier.

Komora vyzvala ministerku, aby prestala so zatajovaním chýbajúcich sestier na Slovensku.

Nedostatok sestier podľa SKSaPA potvrdzujú viaceré nezávislé štatistiky, pričom každý hospitalizovaný pacient v nemocnici na vlastné oči vidí, že sestry sa nestíhajú starať o pacientov aj napriek tomu, že robia nadľudské výkony.

Na konci rebríčka OECD

SKSaPA je pohoršená prístupom Kalavskej, ktorá podľa komory pokračuje v zavádzaní verejnosti ohľadom skutočného stavu sestier a pôrodných asistentiek na Slovensku, čo sa zaviedlo ešte za ministra zdravotníctva Tomáša Druckera.

"Je nespochybniteľné, že Slovensko sa dlhodobo nachádza na konci rebríčka OECD, čo sa týka počtu sestier na počet obyvateľov," píše komora vo svojom stanovisku.

Ako uviedla prezidentka SKSaPA Iveta Lazorová, samotné štatistiky Národného centra zdravotníckych informácií jasne potvrdzujú, že za posledných päť rokov (2012 – 2016) počet sestier klesol o 0,9 percenta.

Tento negatívny trend potvrdzujú aj štatistiky OECD, ktoré uvádzajú, že za posledných 15 rokov (2000 – 2015) klesol počet sestier zo 7,4 na 5,7 sestry na 1 000 obyvateľov, pričom priemer OECD je 9,0 na 1 000 obyvateľov.

Štatistický úrad SR podľa Lazorovej uvádza, že v roku 2016 Slovensko malo 5 415 949 obyvateľov. V tomto istom období NCZI uvádza, že v systéme zdravotnej starostlivosti pracovalo 31 183 sestier.

"Na základe týchto údajov musíme konštatovať, že na Slovensku aj v súčasnosti chýba v porovnaní s priemerom OECD viac ako 15 tisíc sestier a pôrodných asistentiek,“ skonštatovala Lazorová.

Člen Prezídia a člen Rady SKSaPA Milan Laurinc vyzval ministerku, aby verejnosti vysvetlila, ako dospela k takým číslam, že na Slovensku chýba len 2 300 sestier.

Ešte v materiáli MZ SR z 18. augusta 2016 bolo podľa neho jasne uvedené, že na Slovensku chýba približne 7 300 sestier.

"Znie až neuveriteľne, že MZ SR zrazu za dva a pol roka našlo vyše 4 000 sestier, keď za toto obdobie nepredložilo žiadne výrazné opatrenie, ktoré by významne vplývalo na prílev počtu sestier do systému," uviedol Laurinc.

Ministerka by mala chodiť viac do terénu

O zlepšení kondície zdravotníctva nesvedčia podľa neho ani pracovné podmienky sestier a pôrodných asistentiek.

"Myslíme si, že pani ministerka zdravotníctva by mala chodiť viac do terénu medzi sestry, alebo lepšie počúvať „ministerskú sestru,“ ktorá je s realitou dennodenne v kontakte. Z našich interných štatistík, ktoré robíme zo zákona, vyplýva, že v minulom roku nastúpilo do praxe na Slovensku 490 sestier a pôrodných asistentiek, pričom odišlo zo systému 943 sestier a pôrodných asistentiek," dodal Laurinc.

Podľa neho to znamená jasný pokles počtu sestier.

"Bolo by preto zo strany MZ SR zodpovedné, aby zverejnilo kľúč a zdroje, na základe ktorých uvádzajú počet chýbajúcich sestier len 2 300. V súčasnosti aj chýbanie jednej alebo dvoch sestier môže na niektorých pracoviskách ohroziť prevádzku zariadení,“ uzavrel Laurinc.

Kalavská pripúšťa, že na Slovensku chýbajú zdravotné sestry. Ako však v nedeľu uviedla v diskusnej relácii V politike televízie TA3, počet chýbajúcich sestier nedosahuje číslo 15 tisíc. „Je to také šírenie možno poplašnej správy,“ povedala.

Na základe údajov Inštitútu zdravotnej politiky v zdravotníctve podľa ministerky chýba približne 2 300 sestier. „To je podstatne nižšie číslo, ako deklaruje komora,“ zdôraznila.