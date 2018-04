Kameraman Štrba: Rezník je akoby na inej lodi. Je absurdné, že na Slnku v sieti sa neukázal

Štrba nestihol povedať, že by bol najšťastnejší za film na motívy vraždy novinára.

9. apr 2018 o 21:26 Lucia Krbatová

Viem, že "show must go on", ale s odznakom sa nedajú hovoriť veselé historky, hovorí pre SME oceňovaný kameraman Martin Štrba.(Zdroj: FOTO SME- JOZEF JAKUBČO )

Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



Ako hodnotíte atmosféru na odovzdávaní cien Slnko v sieti?

„Bol som milo prekvapený, že tam bolo spriaznenie duší na celospoločenskú tému, ktorá sa odohráva na Slovensku. Bol som vyrovnaný aj s tým, že toľko odznakov neuvidím, ale nakoniec to bolo veľmi silné a príjemné. Až na nejaké výnimky typu Jakubisko, väčšina ľudí posolstvo od vraždy dvoch mladých ľudí sprostredkúvala.“

Martin Štrba je slovenský kameraman oceňovaný aj v zahraničí. Najčastejšie spolupracuje s režisérom Martinom Šulíkom, napríklad na filmoch Záhrada, Krajinka, Orbis Pictus. Žije v Prahe. Na odovzdávaní filmových cien Slnko v Sieti povedal, že s odznakom by vynechal veselé historky a manželka mu poradila, aby si dal odznak čo najvyššie, aby mu ho v kamere nevystrihli. Odovzdával ocenenie za najlepší kameramanský výkon.

Redaktori RTVS nedávno čelili zákazu vedenia nosiť odznaky #ALL FOR JAN vo vysielaní, hoci ich mali na znak solidarity s Jánom Kuciakom a Martinou Kušnírovou a nič nimi nepropagovali. Vnímali ste množstvo odznakov na podujatí aj ako určitú formu protestu proti vedeniu telerozhlasu?

„Určite. Preto som si aj dovolil bonmot v zmysle, že som si odznak dal pre istotu čo najvyššie, aby ho náhodou nevystrihli. Z úst viacerých hostí zaznela spolupatričnosť s redaktormi RTVS. To potvrdzovalo podporu redaktorom.“

Moderátorka večera Adela Vinczeová Banášová označila vašu obavu, že vám odseknú odznak, za žart. Vtipkovali ste vtedy?

„Nie. Ja viem, že 'show must go on', ako spieva Freddie Mercury, ale chcel som uviesť na správnu mieru, že s týmto odznakom sa nedajú rozprávať veselé historky, ako to naznačovala ona. Do nejakej miery to hádam pochopila. Moja manželka hovorila, že takú zaskočenú Banášovú ešte nikdy nevidela.“

Mali ste dopredu pripravené, čo poviete?