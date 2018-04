Manželka Druckera výhodne získala pozemky od človeka blízkeho motorkárom zo Smeru

Podnikanie mojej manželky je postavené na rýdzo trhových vzťahoch, bráni sa nový minister vnútra.

9. apr 2018 o 20:11 Ján Krempaský

SPAČINCE. Vitajte v lokalite Štvorlístky. Píše na na bilborde v okrajovej časti obce Špačince, ktorá je vzdialená od Trnavy len päť kilometrov. Za reklamným pútačom je pole, na ktorom sú urobené len inžinierske siete. Nič viac.

Bude tam 86 domov a materská škola, vysvetľuje starosta Špačiniec Július Zemko. Cena za meter štvorcový sa podľa neho pohybuje od sto do 120 eur. So záujemcami o pozemky nebude problém, lebo je to blízko pri Trnave, vysvetľuje. Nevôľu to, ale podľa neho vzbudzuje u miestnych, ktorý by si tam tiež chceli kúpiť pozemok, ale nie za takú vysokú cenu.

Oficiálnym developerom projektu Štvorlístkov je firma Mlynské pole. Medzi štvorlístkami je však ukrytá ešte jedna firma. Volá sa Logaro. Jej jedinou majiteľkou je Lucia Druckerová. Je to manželka ministra vnútra Tomáša Druckera.

Z 86 pozemkov jej patrí 26 a jeden, na ktorom by mala stáť materská škola. Pozemky kúpila Druckerova podľa lídra OĽaNO Igora Matoviča takmer šesťkrát lacnejšie, ako je ich trhová cena. Okrem toho konateľovi firmy, od ktorej ich kúpila, Dušanovi Dvoreckému sa s jeho ďalšou firmou Rempo darilo za čias, keď jej manžel bol šéfom pošty.

Rempo malo veľa zákaziek aj za druhej vlády Roberta Fica u ministra vnútra Roberta Kaliňáka a tiež u Martina Glvača ako ministra obrany (všetci Smer). Od ďalšieho smeráckeho exministra Jána Počiatka prebral v 90. rokoch Dvorecký firmu Harley Davidson.

Druckerova manželka sa doteraz mediálne zviditeľnila len dvakrát. Prvýkrát jej k tomu pomohol jej manžel krátko po voľbách v roku 2016, keď sa ho novinári ako vtedajšieho ministra zdravotníctva pýtali na jeho názor na kauzu Baštrnák. Povedal im, že sa na ňu pýtal manželky. "Ona mi hovorí, že tomu vôbec nerozumie a že je to nejaké celé divné.“