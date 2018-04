Štát nemá kapacity na včasné zachytávanie rakoviny prsníka, priznalo ministerstvo

Rakovina prsníka patrí k najčastejším nádorom v žien na Slovensku.

10. apr 2018 o 18:42 TASR

BRATISLAVA. Štát nedokáže najbližšie roky zabezpečiť celoslovenský skríning karcinómu prsníka. Pripustil to štátny tajomník ministerstva zdravotníctva Stanislav Špánik.

Hovorí, že vec brzdia organizačné problémy, nedostatok financií a legislatíva, napríklad zákon o ochrane osobných údajov.

Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



Rakovina prsníka: Včasná diagnostika dáva šancu

"Budem však robiť všetko pre to, aby sa vec pohla čo najviac dopredu," povedal Špánik na tlačovej konferencii.

Prečítajte si tiež: Rakovina a infarkt - zakryť oči nestačí, treba zmeniť život

Rakovina prsníka patrí k najčastejším nádorom v ženskej populácii na Slovensku, lekári ročne novodiagnostikujú stovky žien, často v pokročilom štádiu, mnohé na následky ochorenia umierajú.

Pacientske organizácie štát na skríning karcinómu prsníka vyzývajú dlhodobo, pretože ochorenie sa tak v populácii vyhľadáva aktívne a organizovane.

"Často sa ním diagnostikujú nádory ešte vo včasnom klinickom štádiu, čo predznamenáva šancu na možné úplné vyliečenie žien, v iných krajinách je to samozrejmosťou už roky," povedala Eva Bacigalová z občianskeho združenia Amazonky.

"Ide o zložitý a dlhý proces, vyžadujúci si investície a náročnú organizáciu, bezproblémovú spoluúčasť poisťovní, momentálne je s tým problém," priznal Špánik, ktorý do funkcie štátneho tajomníka nastúpil ako onkológ. Potrebu skríningu si uvedomuje, a "ubezpečuje, že v tejto veci robí, čo môže, aj z toho dôvodu prijal funkciu na MZ".

Organizácia skríningu si vyžaduje centrum, ktoré ho bude koordinovať či dostatok mamografických pracovísk a prístrojov. Okolo centra plány stoja, priznal Špánik s tým, že je mu to ľúto.

"A síce mamografov máme na Slovensku dosť, nevieme, ktoré spĺňajú kritériá," vysvetlil štátny tajomník. Štát podľa neho čaká v tejto veci ešte veľa práce.

Problémom je zákon aj počet vyšetrených

Skríningová mamografia by sa mala vykonávať na pracoviskách, ktoré sú overené auditom kvality a v súlade s podmienkami smerníc Európskej únie.

Prečítajte si tiež: Spravili krok k včasnému odhaleniu rakoviny, krvný test má veľkú úspešnosť

Štát podľa neho brzdí aj zákon o ochrane osobných údajov, a to konkrétne pri možnom zbieraní a spracovaní výsledkov.

Preventívne mamografické vyšetrenie je odporúčané ženám od 40 do 69 rokov v dvojročných intervaloch. Možno ním zistiť už malé dobre liečiteľné malígne nádory.

"Zúčastňuje sa ho niečo málo nad pätinu Sloveniek, ak by sa do toho štát zaangažoval, čísla účasti by mohli stúpnuť," povedala lekárka Alena Kállayová s tým, že pri účasti žien v 70 až 75 percentách by sa úmrtnosť na rakovinu prsníka mohla znížiť o 30 až 35 percent.

Na skríning nádorových ochorení u svojich poistencov sa nedávno podujala najmenšia zdravotná poisťovňa na Slovensku.

Poisťovňa Union avizuje, že tento rok finišuje s prípravou druhej fázy, v ktorej dostanú pozvánky na skríning ďalší poistenci.

Špánik ale tvrdí, že nešlo o skríning vo svojej podstate. "A preto sa táto poisťovňa stretla, bohužiaľ, so žalostnou účasťou," dodal.