Drucker o osude Gašpara rozhodne do piatka

Drucker už vie, ako bude postupovať.

10. apr 2018 o 17:03 SITA

BRATISLAVA. O ďalšom zotrvaní alebo odvolaní Tibora Gašpara na poste prezidenta Policajného zboru rozhodne minister vnútra Tomáš Drucker vo štvrtok alebo v piatok.

Vyhlásil to v utorok na tlačovej konferencii s tým, že už má ucelený názor na súčasné nastavenie a fungovanie polície.

Či Gašpara odvolá, alebo nie, odmietol bližšie komentovať, s informovaním verejnosti chce počkať na záver pracovného týždňa.

"Vo štvrtok alebo v piatok sa dozviete, ako som sa rozhodol. Ja som pri nástupe do funkcie hovoril o tom, že žiadam mesiac na zhodnotenie súčasného stavu tohto silového rezortu, a na to, aby som si vedel spraviť svoj vlastný názor na určité veci. No myslím si, že budú stačiť tri týždne, pretože už viem, ako budem postupovať, povedal Drucker.

Dnes vám neodpoviem, či bude, alebo nebude odvolaný Tibor Gašpar. Ja osobne si myslím, že je potrebné počkať, až vám oznámim moje rozhodnutie," doplnil.

Zmenu výberu vysokých policajných funkcionárov označil minister vnútra Tomáš Drucker za svoju prioritu po nástupe do funkcie.

Ako nedávno uviedol na sociálnej sieti, po novom by sa malo zmeniť funkčné obdobie policajného prezidenta na sedem rokov a nemohol by byť bezdôvodne odvolaný so svojej funkcie.

Jeho návrh zákona by mal byť už v stredu predložený do medzirezortného pripomienkového konania s tým, že v prípade schválenia vládou SR by bol následne prerokovaný Národnou radou SR na júnovej schôdzi.