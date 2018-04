Drucker odmieta Matovičove obvinenia z korupcie, má ísť o očierňovanie

Drucker prijal Matovičovu ponuku na predaj pozemkov.

10. apr 2018 o 17:58 SITA

BRATISLAVA. Minister vnútra Tomáš Drucker (nom. Smer) dôrazne popiera akékoľvek podozrenia z korupcie.

Vyhlásil to na utorkovej tlačovej konferencii v reakcii na obvinenia lídra Obyčajných ľudí a nezávislých osobností (OĽaNO) Igora Matoviča.

Drucker: Matovič si môže pozemky kúpiť

Podľa vlastných slov si uvedomuje, že je verejne činná osoba a kontrola pôvodu majetku je opodstatnená a nemá s ňou žiadny problém.

Zároveň však dodal, že Matovič úmyselne vytvára fabulácie, aby pošpinil meno svojich politických oponentov.

"Odmietam, že som využil svoje postavenie verejne činnej osoby na môj osobný finančných prospech alebo prospech mojich rodinných príslušníkov," vyhlásil Drucker.

"Prijímam ponuku pána Matoviča na predaj pozemkov, pričom zisk venujem Národnému Ústavu Detských Chorôb. Podľa môjho názoru kupovala moja manželka pozemky tak, ako znela ponuka. Rovnako tak sa príslušné pozemky predávali. Nevidím na tom nič čudné, ak človek investuje svoje osobné peniaze do nejakej oblasti a chce ich zhodnotiť," povedal v reakcii na Matovičove obvinenia.

Minister Drucker osobne nemá problém s tým, aby sa spravil akýsi audit jeho činnosti vo verejných funkciách. Ako sám uviedol, ak sa nájdu pochybnosti, bude im musieť čeliť.

"Nie je žiadny problém, aby som spravil odpočet svojej práce. Mám z pána Matoviča skôr pocit, že chce zámerne vytvárať špinu na politický súboj. Je veľmi ľahké kohokoľvek obviniť. Človek však má následne obrovský problém dostať zo seba takéto obvinenia i keď predloží argumenty a vecné dôkazy o svojej nevine," doplnil na záver Drucker.

Líder OĽaNO obviňuje Druckera z korupcie

Minister vnútra Tomáš Drucker podľa poslanca Národnej rady SR Igora Matoviča (OĽaNO) vedome zavádza a klame ľudí.

Podľa Matoviča minister Drucker klamal o obchodovaní spoločnosti Logaro Lucie Druckerovej s pozemkami v okolí Trnavy. Podľa Matoviča je Drucker evidentne usvedčený z korupcie.

Matovič pripomenul, že Drucker v stanovisku uviedol, že podnikanie jeho ženy je postavené na rýdzo trhových princípoch. Poslanec dodal, že pozemky v Špačinciach Druckerová rok držala vo vlastníctve firmy Logaro.

Drucker v stanovisku uviedol, že pozemky v Špačinciach nadobudla spoločnosť Logaro, s.r.o. koncom roka 2016 za 8,94 eura za m2 bez DPH.

Sporné pozemky

V priebehu roka 2017 sa na týchto pozemkoch v celom území realizovali developerské práce - všetky stavebné povolenia na siete a rozostavanie častí sietí – dažďová, splašková kanalizácia, teleso cesty a príjazd, voda vrátane prekládky, prekládka vysokého napätia, plyn, ďalej všetky projektové dokumentácie na rodinné domy a tiež pripravené bankové financovanie.

V procese týchto developerských prác o toto územie prejavila záujem iná developerská spoločnosť za kúpnu cenu 37 eur za m2 bez DPH. Celé územie vrátane pozemkov vlastnených spoločnosťou Logaro bolo predané na konci roka 2017.

"Keď Logaro urobí čokoľvek, akýkoľvek výdavok, tak v normálnom svete sa to napíše do účtovníctva a musí to byť v účtovnej závierke. Firma Logaro nemá ani zmienku o výdavkoch na inžinierske siete," povedal Matovič s tým, že ak by ich tam Logaro priviedlo, muselo by to byť v závierke.

"V pondelok Drucker nechtiac, a muselo to byť ťažké, povedal, že som mal pravdu," uviedol Matovič a uviedol, že výdavky na inžinierske siete v účtovnej závierke nie sú. Tak rozdiel medzi 37 eurami a 8,90 eura je podľa Matoviča čistý zisk Druckerovcov.

"Pozemky predali za 413-tisíc eur v Špačinciach.Behom roka na pozemkoch, ktoré dostali, zarobili 313-tisíc eur. Lebo nemajú žiadne náklady s obstaraním sietí," povedal Matovič. Zároveň dodal, že aj starosta Špačiniec pre denník Sme uviedol, že cena pozemkov s privedenými sieťami v obci je okolo 100 až 120 eur s DPH. "Ja som hovoril 80 eur bez DPH," dodal s tým, že starosta kandidoval za Smer.