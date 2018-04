Babiš a Pellegrini majú záujem o spoluprácu medzi krajinami aj v rámci EÚ

Pellegrini sa v Prahe stretol s Babišom, navrhol rýchly železničný koridor až do Bratislavy.

PRAHA. Slovenská republika má záujem podieľať sa na rýchlostnej cezhraničnej infraštruktúre medzi Českou republikou a Slovenskom.

Vyhlásil to v Prahe po dnešnom rokovaní s českým premiérom v demisii Andrejom Babišom predseda vlády SR Peter Pellegrini.

Rýchlostné železničné prepojenie

"Česká republika patrí aj k významných hospodárskym partnerom SR. Hovorili sme aj o potrebe venovať sa cezhraničnej infraštruktúre a deklaroval som jasné stanovisko Slovenskej republiky, že sa pripojíme k plánom Českej repuliky budovať rýchlostné železničné prepojenie Praha - Brno a bol by som rád, keby pokračovalo smer Bratislava," uviedol s tým, že Slovensko si musí splniť úlohu vybudovať infraštruktúru od hranice po Bratislavu.

"Bol by to výrazný posun nielen pre Bratislavu a Prahu, ale bol by to koridor, ktorý smeruje od Belehradu cez Budapešť cez Brno a Prahu až do Berlína. Zostali by sme tým na hlavnej dopravnej tepne, čo je dôležité pre českú aj slovenskú ekonomiku," vyhlásil Pellegrini.

Podľa premiéra je Česká republika Slovákmi turisticky navštevovaná krajina a aj preto považuje rozvoj infraštruktúry za dôležitý.

Malý spor o Český dom v Bratislave

Podľa premiéra Pellegriniho nie je návšteva ČR len tradícia.

"Je to úprimné prejavenie našich vzťahov. Momentálne medzi našimi krajinami nie je žiadny veľký problém až na Český dom v Bratislave, kde som aj prezidentovi Milošovi Zemanovi v Tatrách minulý týždeň ponúkol svoju aktivitu a verím, že spolu tento malý spor vyriešime na prospech oboch strán," uviedol.

Predseda vlády Českej republiky v demisii Andrej Babiš je rád, že slovenský premiér Peter Pellegrini ako prvú krajinu vo funkcii predsedu vlády navštívil Českú republiku.

Zhodný názor na pôsobenie v EÚ

Ako Babiš po spoločnom rokovaní uviedol na tlačovej besede, v tomto roku si obe krajiny pripomínajú 100. výročie vzniku Československa, 50. výročie Pražskej jari a 25. výročie vzniku samostatných štátov. Pripomenul, že osláv v Českej aj v Slovenskej republike bude mnoho.

Najbližšie sa chystá do Bratislavy koncom apríla na výstavu k vzniku Československa.

Podľa Babiša majú ČR a SR nadštandardné vzťahy.

"Máme zhodný názor na pôsobenie v EÚ," uviedol s tým, že V4 považuje za veľmi dôležité zoskupenie.

"Máme spoločnú stratégiu v rámci EÚ, nechceme kvóty, nelegálnu migráciu," dodal a podotkol, že obe krajiny sú za to, aby každá krajina slobodne rozhodovala o tom, kam majú eurofondy smerovať.

"Chceme posilniť pozíciu členských štátov. Chceme, aby aj menšie štáty ako sme my, mali silný hlas v Európe," uviedol Babiš.

Dodal, že na rokovaní hovorili o formáte ČR, SR a Rakúsko. "Európa sa mení. Ukázali to talianske i nemecké voľby. Je dôležité, aby sa EÚ reformovala," vyhlásil. "Som rád, že sme sa mohli spolu stretnúť," uzavrel.

Peter Pellegrini poďakoval za priateľské a vrelé privítanie v Českej republike v Prahe, kde na rokovanie prišiel aj minister financií Peter Kažimír.

"Už nastala doba, keď aj SR môže niečo ponúknuť ČR a sme hrdí, že sme prijali inovatívne nápady. Nápady v oblasti boja proti podvodom na daniach našli uplatnenie aj v iných krajinách," poukázal na to, že Kažimír odovzdával skúsenosti práve z tejto oblasti.

Úspešný formát V4

Obaja vyzdvihli, že Európska komisia vydáva smernicu, ktorá má zabrániť dvojakej kvalite potravín. Pellegrini verí, že občania nášho regiónu už nebudú považovaní za občanov druhej kategórie.

"Vnímame riziko možnej fragmentácie politickej alebo ekonomickej Európy už nielen na západ a východ, ale už aj na sever a juh. Len vzájomný rešpekt v otázkach našich záujmov môže prispieť k tomu, aby sa proces delenia na krajiny staré, nové, na krajiny rozvinuté a menej rozvinut zastavil," uviedol Babiš s tým, že sme hrdými členmi EÚ.

Formát V4 obe krajiny považujú za úspešný formát. Podľa Pellegriniho, počas predsedníctva vo V4, ktoré Slovensko čaká, budú rezonovať témy, ktoré nás budú spájať a nie rozdeľovať. "V zásadných otázkach bude vládnuť jednota," povedal.

Pellegrini v mene vlády SR ocenil prácu veľvyslankyne ČR Lívie Klausovej, ktorá končí svoju misiu na Slovensku. Podľa neho prispela ku kultivovaniu vzťahov medzi našimi krajinami. "Želám vám veľa zdravia a veľa šťastia," uviedol Pellegrini na adresu Klausovej, ktorá bola na tlačovej besede prítomná.