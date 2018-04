Dobré ráno: Ministerstvo kúpilo lietadlá, nezmestia sa do hangáru

Nové Spartany nemajú kde parkovať.

11. apr 2018 o 23:12 Tomáš Prokopčák, Daniel Hoťka

Chceli sme to najlepšie, ale dopadlo to ako vždy.

Keby Černomirdyn písal scenáre pre Yes, Minister, ťukali by sme si na čelo, no na Slovensku by ho mohli pokojne zamestnať na ministerstve obrany.

Naši vojaci potrebovali nové lietadlá, objednali dva talianske Spartany. V pondelok dorazil druhý, no ukázalo sa, že lietadlá sa nezmestia do hangárov.

Hangár sa bude prerábať, presnejšie, projekt na úpravu vyhrala spoločnosť Bonul. Presná tá firma oligarchu Miroslava Bödöra, ktorý sa pozná so špičkami Smeru, ktorá zbohatla počas Ficových vlád a ktorej Robert Fico rečnil na večierku.

Tomáš Prokopčák sa o probléme rozpráva s Danielom Hoťkom.

Krátky prehľad správ

Manželka nového ministra vnútra končí s podnikaním. Dôvodom má byť verejná funkcia Tomáša Druckera, v skutočnosti však za tým môžeme hľadať aj otázky spájané s podozrivými obchodmi s pozemkami, o ktorých hovoril napríklad Igor Matovič.

Ľudia najviac dôverujú prezidentovi Andrejovi Kiskovi, Robert Fico sa radikálne prepadol. Naznačuje to aprílový prieskum agentúry AKO. Na druhom mieste za prezidentom skončil nový premiér Peter Pellegrini, na treťom sú Béla Bugár a Richard Sulík. Fico spadol na predposledné miesto, menej už ľudia veria iba Kotlebovi.

Spojené štáty sa pripravujú na zásah v Sýrii, Rusko im odkazuje, že na prípadný úder odpovedia. Donald Trump zase reagoval, že Rusko sa môže rovno nachystať, keďže podporuje zviera zabíjajúce chemickými zbraňami. Otázkou teraz je, ako presne bude úder USA vyzerať.

V Alžírsku sa zrútilo vojenské lietadlo, nehoda si vyžiadala 257 obetí. Lietadlo typu Iljušin Il-76 havarovalo krátko po štarte z vojenskej základne južne od hlavného mesta Alžír. Príčina nehody včera nebola známa.

Aj nový objav podrýva rozšírený príbeh o tom, ako a kedy opustili prví moderní ľudia Afriku. V saudskoarabskej púšti totiž našli ľudský prst starý takmer 90-tisíc rokov. Je ďalším v rade dôkazov, ktoré hovoria, že naši predkovia sa z Afriky vybrali do sveta oveľa skôr ako pred 60-tisíc rokmi a pravdepodobne ju opúšťali vo viacerých migračných vlnách.

