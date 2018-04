Výstraha pre lietadlá pri Sýrii neovplyvní odlety z Bratislavy

Letisko Košice nemá informácie o zrušených odletoch v najbližších dňoch.

11. apr 2018 o 18:34 SITA

BRATISLAVA. Výstraha Európskej organizácie pre bezpečnosť letovej prevádzky (EUROCONTROL) pre lietadlá, ktoré sa v nadchádzajúcich dňoch plánujú pohybovať v blízkosti Sýrie, neovplyvní odlety lietadiel z Letiska M. R. Štefánika v Bratislave.

V stredu to potvrdila hovorkyňa bratislavského letiska Veronika Ševčíková.

Letisko Košice podľa jeho marketingového manažéra Juraja Totha nedisponuje žiadnymi informáciami, na základe ktorých by mali byť v najbližších dňoch zrušené odlety z košického letiska. "Toto je skôr otázka na letecké spoločnosti," poznamenal Toth.

Agentúra SITA oslovila letecké spoločnosti České aerolínie a Travel Service, či pre spomínanú výstrahu zavedú opatrenia pre lety svojich lietadiel v oblasti Blízkeho východu.

"Odporúčania Európskej agentúry pre bezpečnosť letectva (EASA) berieme ako záväzné, situáciu na Blízkom východe nepretržite monitorujeme," odpovedala hovorkyňa Travel Service Vlaďka Dufková.

Výstrahu pre lietadlá vydal EUROCONTROL pre možnú vojenskú akciu USA zameranú proti armáde sýrskeho prezidenta Baššára al-Asada.

Americké úrady konzultovali so svetovými spojencami spoločnú vojenskú odpoveď na údajný útok v sýrskom meste Dúmá, kde tamojšie provládne jednotky zrejme použili chemické zbrane a zabili tak množstvo civilistov.

"Počas nadchádzajúcich 72 hodín je potrebné brať do úvahy možný letecký útok v Sýrii, počas ktorého by mohlo dôjsť k použitiu rakiet zem-vzduch alebo striel s plochou dráhou letu, a počas ktorého by mohlo nastať dočasné prerušenie rádiovej navigácie," informovala EASA.

Upozornenie je podľa nej potrebné brať na zreteľ v súvislosti s plánovaním letov v oblasti východného Stredomoria, cyperskej Nikózie.