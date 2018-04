Beblavého hnutie navrhuje zmeny v polícii aj prokuratúre

Na správanie policajtov by mala podľa Spolu dozerať Rada pre integritu Policajného zboru.

12. apr 2018 o 14:29 TASR

BRATISLAVA. Policajný prezident by mal naďalej spadať pod ministra vnútra, policajná inšpekcia nie. Na etiku v Policajnom zbore (PZ) by mala dozerať nová Rada pre integritu Policajného zboru. S takýmito zmenami počítajú návrhy, ktoré predstavila mimoparlamentná strana Spolu.

"Minister vnútra by mal mať naďalej zodpovednosť pri menovaní a odvolávaní policajného prezidenta," uviedol na tlačovej konferencii pred parlamentom šéf strany Miroslav Beblavý.

Policajný prezident by mal prejsť verejným výberovým konaním v parlamente a navyše, menoval by ho prezident SR a nie minister. Ten by ho hlave štátu navrhoval.

Čo najnezávislejšia by však mala byť od ministra vnútra policajná inšpekcia. Na správanie policajtov by mala podľa Spolu dozerať Rada pre integritu Policajného zboru. "Bola by to rada, kde by boli nominovaní ľudia koalíciou aj opozíciou, ale neboli by to politici," uviedol Beblavý. Mala by podľa neho silné právomoci. Mohla by napríklad zakročiť pri neoprávnenom disciplinárnom konaní voči policajtovi. "Rada by tiež menovala a odvolávala šéfa inšpekcie," doplnil Beblavý.

Spolu tiež navrhuje, aby okresní a krajskí policajní riaditelia boli menovaní výberovým konaním na päť rokov. Na jednom mieste by podľa návrhu mohli pôsobiť najviac desať rokov, potom by museli prejsť na iné pracovisko.

Mimoparlamentná strana volá tiež po posilnení verejnej kontroly nielen v polícii, ale aj v prokuratúre. Okrem iného chce rozšíriť okruh zverejňovaných informácií o rozkazy, nariadenia, príkazy alebo pokyny ukladané policajtom a prokurátorom z dôvodu verejnej kontroly možného zasahovania do vyšetrovania.

Minister vnútra Tomáš Drucker (nominant Smeru-SD) avizoval zmeny v polícii vrátane pravidiel výberu policajného prezidenta. Minister chce presadiť povinné výberové konania na obsadzovania všetkých vrcholových pozícií v polícii a tiež definovať ich funkčné obdobia. Bezdôvodné odvolanie policajného prezidenta a šéfa policajnej inšpekcie by v budúcnosti nemalo byť možné.