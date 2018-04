Domácnosti si celkovú dotáciu 1,65 milióna eur rozdelili za osem minút

Dotácie na fotovoltické panely získalo 584 domácností.

12. apr 2018 o 14:20 SITA

BRATISLAVA. Slovenské domácnosti znova prejavili veľký záujem o dotáciu na kúpu a inštaláciu malého obnoviteľného zdroja energií. Ostatné kolo prideľovania poukážok trvalo len niečo vyše osem minút.

Za takýto čas si mimobratislavské domácnosti stihli rozdeliť celkovú dotáciu 1,65 milióna eur.



Ako uviedol vedúci oddelenia komunikácie Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry (SIEA) Stanislav Jurikovič, v 22. kole projektu Zelenej domácnostiam získalo poukážky na fotovoltické panely 584 domácností v mimobratislavských regiónoch.

„Medzi vydanými poukážkami je 150 bez využitia elektrickej akumulácie,“ dodal Jurikovič.



Domácnosti, ktoré boli úspešné a získali poukážku na kúpu a inštaláciu malého OZE, teraz musia do 30 dní od jej vydania spolu so zmluvami odovzdať zhotoviteľom. „Na ich využitie a podanie žiadostí o preplatenie majú tri mesiace,“ upozornil Jurikovič. Ďalšie kolá pilotného projektu Zelená domácnostiam už nebudú určené pre inštalácie fotovoltických panelov.



Do konca februára 2018 bolo preplatených 11 891 poukážok v celkovej hodnote viac ako 26,4 milióna eur. Pilotný projekt v roku 2018 končí. SIEA už pripravuje pokračovanie projektu na rok 2019.



Celková výška podpory na inštaláciu malých zariadení obnoviteľných zdrojov bude na úrovni 115 miliónov eur. Z európskych zdrojov pôjde z Operačného programu Kvalita životného prostredia 100 miliónov eur, zvyšok sa vykryje zo štátneho rozpočtu. Podpora inštalácie zariadení bude možná do konca roka 2020 alebo do vyčerpania prostriedkov.

Národný projekt Zelená domácnostiam pripravuje SIEA v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia, ktorý riadi Ministerstvo životného prostredia SR.