Remišová: Ako Igor Matovič by som nekomunikovala

Vražda novinára Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej spustila veľkú krízu vo vláde. Urobila opozícia počas nej všetko, čo urobiť mohla?

„Snažili sme robiť všetko, čo sme v danej situácii považovali za správne. Prioritou bolo vytvárať politický tlak na dôsledné a objektívne vyšetrenie vraždy novinára a jeho snúbenice. Ale aj my sme mohli urobiť chyby, veď sme len ľudia.“

Aké chyby ste urobili?

„Niektorí nám vyčítajú, že sme robili príliš veľa tlačoviek, iní zasa, že sme tlak nevyvíjali dostatočne.“

Stotožňujete sa s niektorou z týchto výčitiek?

„Opozícia robila, čo bolo v jej silách. Na to, či budú predčasné voľby, sme vplyv nemali. Mala to v rukách koalícia a dnes vidíme, že sa našlo v parlamente 81 poslancov, ktorí novú vládu podporili. Rešpektujeme to, ale zároveň v tlaku na nezávislé vyšetrenie vraždy nepoľavíme, budeme naďalej upozorňovať na kauzy a chceme ľuďom predstavovať riešenia, aby sme presvedčili ľudí o našej vízii za lepšie Slovensko.“

Povedali ste, že koalícia mala väčšinu, no opozícia sa ani nepokúšala rokovať o novej vláde. Prečo? Potom nemôžete kritizovať, že vznikla nová vláda a neboli predčasné voľby, nie?

“ Ja by som pri kohokoľvek smrti takto nekomunikovala napriek tomu, že k pôsobeniu Pavla Paška v politike a v zdravotníctve mám veľké výhrady. „ Veronika Remišová o reakcii Igora Matoviča na smrť Pavla Pašku.

„Ja nevidím spôsob, ako by mohla vzniknúť vláda v inom zložení bez volieb. OĽaNO by nikdy nešlo do vlády so Smerom a nepristúpili by sme na takéto politické harakiri bez riadnych volieb. Nebolo by to férové voči ľuďom, bol by to len ďalší podvod na voličoch. Poctivé riešenie voči ľuďom boli predčasné voľby. Druhým riešením, ktoré navrhoval pán prezident, bol návrh na rekonštrukciu vlády. My to môžeme len rešpektovať. Zároveň je to dôkaz, že všetky reči o štátnom prevrate boli len zradnou lžou Roberta Fica a vládnej koalície na zastrašenie ľudí.“

Mnoho ľudí z protestov, ktorí sú za predčasné voľby, sú bezradní v tom, koho by volili, ako by vlastne vyzerala vláda opozície, ako by strany spolupracovali. Matovič nedávno povedal, že je načase vytvoriť novú SDK (Slovenská demokratická koalícia - združenie pravicových strán pred voľbami v roku 1998 pozn. red.). Je to reálne? Ktoré strany by tam mali byť?