Dobré ráno: Slovensko to nezvláda, 50 mamičiek ročne nemá ani štrnásť

Keď deti mávajú na Slovensku deti.

15. apr 2018 o 23:34 Tomáš Prokopčák, Ela Rybárová

Helena pôsobí drobno a krehko, nie je ťažké predstaviť si ju v školskej lavici a pri detských hrách.

No hoci sa často usmieva, keď rozpráva, trasie sa, mädlí si ruky, občas sa jej zlomí hlas. Na otázku, či ešte verí chlapcom, mužom, odpovedá ticho... už nie.

Týmito slovami začína text o deťoch, ktoré samé majú deti. Helena mala vtedy trinásť a je jednou z päťdesiatich mamičiek, ktoré majú ročne na Slovensku dieťa ešte pred dovŕšením štrnástich rokov.

O Helene, ale nielen o nej písala Ela Rybárova. Rozprával sa s ňou Tomáš Prokopčák.

Zvukové citácie: Piata loď, Katarzia: Kde sa slzy berú

Zvukové citácie: Piata loď, Katarzia: Kde sa slzy berú

Krátky prehľad správ

