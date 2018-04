Slovenka prerazila v Amerike spojením jazzu a nášho folklóru

Správy, ktoré tento týždeň zaujali cudzincov na najväčšom spravodajskom webe o Slovensku v angličtine.

13. apr 2018 o 15:05 sme.sk

BRATISLAVA. Prehľad článkov, ktoré v priebehu tohto týždňa najviac zaujali čitateľov Slovak Spectator.

1. V Osturni sa boja, že im v dedine vrastie disneyland: Osturňa under siege

2. Vypočujte si podcast s prehľadom správ v angličtine: Last Week in Slovakia

3. Čím je Machnáč v Trenčianskych Tepliciach taký zvláštny a akú hodnotu Slovensko stratí, keď dovolíme, aby schátral? Is this the last of the iconic Machnáč sanatorium?

4. Padli tresty v jednom z najhorších prípadov obchodovania s ľuďmi. Stáli za ním Slováci: Slovak family in UK enslaved Czechs and Slovaks

5. Americký novinár o našej opozícii: Ako môžu byť ľudia s veľmi podobnými politickými záujmami tak mizerne zorganizovaní? Life of Brian, Slovak style

6. Na Slovensku dávajú titul za plagiátorstvo, upozornil nemecký portál: Comenius University accepted plagiaristic works from Germans

7. Slováci sa vracajú zo zahraničia domov. Aspoň podľa štatistík: The number of Slovaks returning from abroad rises

8. Orbánovi už nič nestojí v ceste, aby premenil Maďarsko na putinovskú republiku, varuje v rozhovore maďarský intelektuál Miklós Haraszti: Orbán will now create a system where there is no more need to win an election h

9. Čo by ste si nemali nechať ujsť v Bratislave v najbližších dňoch? Top 10 events in Bratislava

10. Slovenka prerazila v Amerike spojením jazzu a nášho folklóru: Hanka G - A journey of music and life

Až 60 percent všetkých čitateľov prichádza na portál anglických novín The Slovak Spectator zo zahraničia, prevažne z USA, Veľkej Británie, Nemecka. Len 22,5 percenta všetkých návštevníkov má vo svojom počítači ako komunikačný jazyk nastavenú slovenčinu. Portál je súčasťou spravodajského webu sme.sk.