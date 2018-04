Gašparov koniec v polícii bude symbolický

Zásadnejšie výmeny na vysokých postoch polície možno čakať najskôr na jeseň. Vtedy by mala začať platiť nová legislatíva.

13. apr 2018 o 19:02 Peter Kováč

BRATISLAVA. Odchod policajného prezidenta Tibora Gašpara, ktorý sa čaká každým dňom, vyšetrovaniu vážnych káuz nepomôže. Obsadenie ďalších top pozícií v polícii totiž ostane nemenné prinajmenšom na ďalší polrok.

Či už totiž Gašpar odíde dobrovoľne, alebo ho minister vnútra Tomáš Drucker (nominant Smeru) odvolá, na jeho miesto príde zatiaľ len dočasný náhradník. Políciu bude viesť do septembra či októbra. V tomto čase by totiž mali začať platiť nové pravidlá, ktoré zmenia spôsob výberu šéfa polície a zároveň stanovia jeho funkčné obdobie či možnosti odvolania.

„Nová legislatíva počíta nielen s výmenou na pozícii policajného prezidenta, ale aj s povinnými výberovými konaniami všetkých vrcholových riadiacich funkcionárov aj v Policajnom zbore, aj v policajnej inšpekcii,“ avizoval Drucker.

Ako o dočasnom náhradníkovi Gašpara sa hovorí najmä o policajnom viceprezidentovi Ľubomírovi Ábelovi, ktorý je v tejto funkcii už od roku 2010, alebo prípadne o Petrovi Kovaříkovi, ktorý riadi protikorupčný odbor na Úrade vlády a v minulosti riadil Úrad boja proti korupcii, z ktorého neskôr vytvorili NAKA.

V oboch prípadoch ide o vysokých funkcionárov, ktorí sú blízko k vedeniu polície už roky. Drucker už avizoval, že by si zatiaľ netrúfol dať do vedúcich ľudí nové tváre, ktoré ešte nepozná, keďže by sa časom mohlo ukázať, že majú problémovú minulosť či kontakty.

„Hypoteticky by to mohla byť osoba, o ktorej by o dva týždne médiá povedali, že je desaťnásobne horší ako Gašpar a má rôzne konflikty záujmov,“ vysvetľoval minister v rozhovore pre SME.

Prípadné ďalšie zmeny na úrovni krajských šéfov polície, šéfa Národnej kriminálnej agentúry či ďalších ľudí blízkych politikom by sa tak mohli udiať najskôr na jeseň.

Minimálne dovtedy by tak napríklad šéfom finančnej polície ostal bývalý sponzor Smeru Bernard Slobodník či ďalší ľudia zodpovední za nevyšetrenie známych káuz.

Funguje autocenzúra