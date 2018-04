Gálovi sa nepozdáva súťaž na nové sídlo ministerstva

Minister spravodlivosti vidí problém vo firmách, ktoré v súťaži uspeli.

15. apr 2018

BRATISLAVA. Súťaž na nové sídlo ministerstva spravodlivosti je ukončená a vyhodnotená. Oznámil to nový minister spravodlivosti Gábor Gál (Most-Híd).

Ten sa teraz rozhoduje, či súťaž zorganizovanú jeho predchodkyňou Luciou Žitňanskou (Most-Híd) využije, alebo bude hľadať iný spôsob vyriešenia priestorovej situácie ministerstva.

"Súťaž bola ukončená a vyhodnotená s tým, že je to na podpis," oznámil Gál tento týždeň. S jej výsledkami však podľa jeho slov má problém, aj keď sa uskutočnila korektne a jej priebeh odobril i tretí sektor.

Problémom sú spoločnosti

Dôvodom obáv ministra sú samotné spoločnosti, ktoré v súťaži na prenájom kancelárskych priestorov pre ministerstvo uspeli.

"Robí mi to troška vrásky, lebo tie najvýhodnejšie ponuky sú od dvoch spoločností, ktoré nemajú vo verejnosti takú veľkú dôveru," vysvetlil Gál dôvod obáv.

Mená spoločností menovať nechcel. "Ešte som sa nerozhodol, či využijem to výberové konanie, alebo to nezruším. Len stále ostáva na konci dňa otázka, čo bude potom," doplnil.

Gál potvrdil slová jeho predchodkyne, že priestorová situácia ministerstva, ktoré sa o budovu na Župnom námestí v Bratislave delí s Najvyšším súdom SR, je neudržateľná.

"Už sa my nezmestíme do tých priestorov, ktoré má ministerstvo. Už ani Najvyšší súd sa nezmestí do tých priestorov, ktoré má v tej istej budove a budova potrebuje urýchlenú opravu, pretože jej končí životnosť," opísal situáciu.

Stavba by trvala dlho

Minister zvažuje, či by nemal ísť do výstavby budovy pre ministerstvo. Tu vidí problém, že výstavba sa dá zrealizovať až v horizonte piatich - šiestich rokov. Obáva sa, že tak dlho už ministerstvo ani Najvyšší súd nemôžu čakať.

Bývalá ministerka Žitňanská oznámila 14. júla 2017, že spúšťa výber novej administratívnej budovy pre svoj rezort. K tomuto kroku pristúpila po tom, ako sa nepodarilo nájsť v hlavnom meste vhodný verejnoprávny priestor. Súťaž bola otvorená, rezort si vyhradil právo nevybrať žiadnu ponuku.

Kancelárske priestory chcel rezort prenajímať, s neskoršou možnosťou odkúpenia. Do súťaže prišlo celkom 11 ponúk, do druhého kola postúpilo deväť. Sťahovanie chcela pôvodne Žitňanská zrealizovať najneskôr do konca marca 2019.

Ministerka neskôr vyhlásila, že pri výbere nového sídla bude zohľadňovať aj to, akí koneční užívatelia výhod sú za developermi, ktorí ministerstvu predložili ponuky.