Laššáková sa stretne so signatármi výzvy na jej odstúpenie

Ministerka kultúry sa so signatármi stretne v utorok.

15. apr 2018 o 11:59 SITA

BRATISLAVA. Zástupcovia výzvy Žiadame okamžitý kultúrny reparát! a nová ministerka kultúry Ľubica Laššáková sa stretnú v utorok 17. apríla. Agentúru SITA o tom informovali autori výzvy Žiadame okamžitý kultúrny reparát!.

Výzva, ktorú iniciovalo 322 osobností kultúrnej obce, a pod ktorú sa do piatka 13. apríla podpísalo približne 2 000 ľudí, žiada odchod novej ministerky a obsadenie tohto postu odborníkom.

Ako ďalej za iniciátorov výzvy agentúru SITA informovala filmová producentka Ľubica Orechovská, zároveň predsedu vlády Petra Pellegriniho vyzývajú, aby navrhol na tento post „osobnosť, ktorá sa svojou kvalifikovanosťou bude môcť uchádzať o dôveru verejnosti“. Výzva bola na webstránke http://kulturnyreparat.sk/ zverejnená v nedeľu 25. marca.

Stretnutie s ministerkou

Ministerka kultúry Ľubica Laššáková po zverejnení výzvy avizovala, že v záujme konštruktívneho dialógu je pripravená po veľkonočných sviatkoch stretnúť sa so signatármi výzvy.

V skrátenom poveľkonočnom týždni sa stretnutie nekonalo. Vláda v ten týždeň mala dva dni výjazdové rokovania v regiónoch Sabinov a Gelnica na východe Slovenska.

Ministerka v reakcii na výzvu dala jej signatárom niekoľko termínov, na jednom z nich sa napokon dohodli. Obsahom utorkového stretnutia by mali byť podľa slov ministerky kultúry Ľubice Laššákovej „praktické záležitosti, teda ako by aj oni mohli pomôcť slovenskej kultúre“.



Signatári výzvy sa po desiatich dňoch od jej zverejnenia opätovne obrátili na ministerku kultúry so žiadosťou o odstúpenie. Laššákovej a tiež premiérovi Pellegrinimu napísali v tomto duchu listy, ktoré poskytli agentúre SITA.

V liste adresovanom predsedovi vlády okrem iného píšu, že pri obsadení postu ministra kultúry uprednostnil „neodbornú stranícku nomináciu“.

„Mrzí nás, že premárňujete šancu na získanie dôvery verejnosti. Preto Vás opätovne žiadame, aby ste čo najskôr post ministra kultúry zverili osobe, ktorá sa bude môcť reálne uchádzať o dôveru kultúrnej obce i širokej verejnosti,“ píšu sa v závere listu, pod ktorým sú v mene signatárov výzvy Žiadame okamžitý kultúrny reparát! uvedené Barbara Janišová Feglová, Juraj Janiš, Zuzana Mistríková, Ľubica Orechovská a Katarína Štrbová Bieliková.

Kultúrna obec ministerku nepozná

Ľubica Laššáková prišla na ministerstvo kultúry z postu krajskej predsedníčky Smer-SD v Banskej Bystrici. Vyštudovaná novinárka vyše 20 rokov pôsobila ako redaktorka a moderátorka Slovenského rozhlasu a kultúrnej sfére sa venovala od roku 2012 v Banskej Bystrici.

Kultúrna obec ju takmer nepozná. Pár dní pred nástupom do funkcie uviedla v rozhovore pre Denník N medzi iným, že tretí sektor je 'príliš bohatý' a že jeho zdroje pochádzajú zo 'zaoceánskych peňazí' a narážala na možný vplyv Georgea Sorosa.

Na stretnutí s prezidentom 21. marca pred menovaním uviedla, že ju jej slová mrzia. Do funkcie nastúpila 22. marca.

Predošlý minister kultúry Marek Maďarič v reakcii na vraždu investigatívneho novinára portálu Aktuality.sk Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej 28. februára oznámil, že podáva demisiu. Laššáková sa ministerkou stala po demisii vlády Roberta Fica a jej následnej rekonštrukcii pod vedením Petra Pellegriniho.

Zmenou vlády vyvrcholila vládna kríza sprevádzaná pietnymi akciami (2. marec) za zavraždeného novinára a neskôr protestnými zhromaždeniami vyzývajúcimi na vyšetrenie vraždy a korupčných káuz, na ktoré Ján Kuciak poukázal, ako aj za novú dôveryhodnú vládu.