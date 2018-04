Pellegrini sa necíti byť Ficovou bábkou: Mám svoju predstavu o vládnutí

Premiér obhajoval kúpu bytu, tvrdí, že všetko bolo transparentné.

15. apr 2018 o 13:30 (aktualizované 15. apr 2018 o 14:51) TASR, SITA

BRATISLAVA. Predseda vlády Peter Pellegrini (Smer) má svoj štýl práce a vlastnú predstavu o vládnutí. Keďže je aj podpredsedom strany, stranícke rozhodnutia sa dejú za jeho účasti a spolurozhoduje o tom, aký bude mať strana postoj a názory.

Preto sa v žiadnom prípade necíti byť bábkou či predĺženou rukou Roberta Fica. Jeho skúsenosti a rady ako trojnásobného premiéra by boli cenné pre akéhokoľvek nového premiéra. Pellegrini to uviedol v nedeľnej diskusnej relácii televízie TA3 V politike.

"Tam, kde ja mám záujem a kde cítim potrebu sa poradiť, alebo požiadať ho o názor, určite to urobím hocikedy a opýtam sa to hociktorého skúseného a dobrého politika. Na druhej strane, na mnoho vecí mám svoj vlastný názor a mienim si ho aj razantne, kde to budem cítiť, presadzovať," vyhlásil premiér.

Premiér chce dobre vychádzať s novinármi

Na margo procesu kreovania novej vlády poznamenal, že Slovensko môže byť hrdé, že situáciu pri kreovaní novej vlády zvládlo v rámci svojich ústavných zvyklostí a tak, ako sa to robiť má. Podľa Pellegriniho sa potvrdilo, že SR je "štandardným demokratickým štátom".

Vo vzťahu k médiám premiér neplánuje meniť svoju rétoriku, pričom povedal, že prácu novinára si váži.

Tak ako sa od jeho práce očakáva maximálna profesionalita a odbornosť, očakáva aj Pellegrini od každého novinára, aby jeho práca bola postavená na profesionalite, argumentoch, a nie na emóciách a vlastnom presvedčení.

"Chcem mať veľmi dobré a korektné vzťahy s novinármi, zdôraznil premiér s tým, že bude upozorňovať, ak nebudú novinári vykonávať svoju prácu odborne a s tendenčnými náznakmi.

"Z 99 percent sa chcem sústrediť na výkon svojej práce a nevenovať sa fiktívnym súbojom s novinármi," dodal.

Ako kúpil Pellegrini byt

Pellegrini sa vyjadril aj ku kúpe bytu v Bratislave, pričom zdôraznil, že ho kupoval "transparentne na meno", nie na firmu, aby sa ušetrila DPH.

Novinárovi, ktorý sa o kúpu bytu zaujímal, predložil viaceré dokumenty, ako Zmluvu o budúcej zmluve, kúpnu zmluvu, hypotekárnu zmluvu z banky, potvrdenie o úhrade z jeho vlastného účtu, výšku mesačnej splátky hypo úveru.

K nezrovnalosti medzi príjmami a cenou bytu vo výške približne 100.000 eur, premiér uviedol, že sa nenarodil v roku 2005, odkedy daný novinár počítal jeho príjmy.

"Začal som intenzívne pracovať už počas štúdia na vysokej škole, od prvého zamestnania som mal nadštandardný príjem," podotkol premiér s tým, že pracoval ako asistent poslanca NR SR a mal popri ňom zamestnanie a nevstupoval do verejnej funkcie ako niekto, kto nemá nič.

Mal aj ďalšie príjmy, ktoré nie sú vo verejnom majetkovom priznaní, pričom uviedol napríklad výnos z predaja prvého bytu, garáže, výnosy z podielových listov a kurzových obchodov, pričom podľa neho išlo o niekoľko desiatok tisíc eur, ktoré nie sú uvedené v majetkovom priznaní NR SR, ale v daňových príjmoch sú.

Svoje majetkové pomery je pripravený preukázať aj na rokovaní príslušného výboru NR SR. Pellegrini si myslí, že by sa raz a navždy mala vyriešiť otázka bývania pre troch najvyšších ústavných činiteľov.

Po roku 2020 by podľa neho SR mala disponovať primeraným bývaním nielen pre prezidenta, ale aj ďalších dvoch najvyšších ústavných činiteľov, v ktorom bude zabezpečená ich ochrana.

Odvolanie Gašpara

Dôvera v našu políciu podľa Pellegriniho každým rokom rastie, Slovensko patrí vďaka práci policajtov podľa premiéra medzi najbezpečnejšie krajiny na svete.

"Dôvera v našu políciu medzi ľuďmi každým rokom rastie," povedal Pellegrini, podľa ktorého sa štatistiky trestnej činnosti vo viacerých ukazovateľoch vyvíjajú veľmi pozitívne.

"Na Slovensku máme 23.000 policajtov, ktorí sú dennodenne v uliciach a nocou i dňom bdejú nad tým, aby sa nám tu bezpečne žilo. Slovensko aj vďaka ich práci patrí medzi najbezpečnejšie krajiny na svete," zdôraznil Pellegrini. Policajného prezidenta Gašpara pri svojej práci osobne stretol viackrát.

"Je to človek, ktorý je maximálny profesionál, ktorý chodí na rokovania pripravený," vyhlásil predseda vlády, podľa ktorého je na škodu, že takýto profesionál bol vystavený obrovskému tlaku.

"Nestačí povedať, že nedôverujeme polícii, lebo Gašpar. Na základe čoho, akých konkrétnych vecí?" spýtal sa Pellegrini, podľa ktorého nemá policajný prezident možnosť zasiahnuť do vyšetrovania vraždy novinára Kuciaka a jeho snúbenice, keďže je to v rukách NAKA a ďalších orgánov.

Vyšetrovanie vraždy novinára

Pripomenul, že na prípade pracuje jeden z najväčších tímov v histórii Slovenska, ktorý pri vyšetrovaní maximálne využíva aj ponúknutú medzinárodnú pomoc. Pellegrini sa plánuje stretnúť s generálnym prokurátorom, aby ho po "technickej stránke" uistil, či tímy pracujú, ako majú.

"Ja sa nechcem dozvedieť žiadne informácie z vyšetrovacieho spisu, chcem len uistenie, že všetko ide, ako má a už potom je naozaj len otázka to, v akom časovom horizonte sa podarí chytiť páchateľa.

Ale v tomto prípade odvolanie policajného prezidenta alebo jeho odchod z funkcie má na výsledok vyšetrovania vraždy dvoch mladých ľudí nulový efekt," myslí si premiér.

Ako predseda vlády sa nebude vyjadrovať k tomu, či má Gašpar ostať na svojom poste. "Žiadny premiér ani prezident SR sa nemajú čo starať do personálnych otázok Policajného zboru, to je úloha ministra vnútra," zdôraznil Pellegrini s tým, že bude rešpektovať ministrov názor.

Zodpovednosť miest a krajov

Obce, mestá aj župy sú svojím dielom práce podľa Pellegriniho tiež zodpovedné za kvalitu života a zvykli sme si žiadať o pomoc vládu, ak si neplnia svoje povinnosti.

Reagoval tak na výzvu niektorých vyšších územných celkov (VÚC), ktoré cez média žiadajú od vlády na opravy ciest 350 miliónov eur.

"VÚC sú nám na čo? Len aby mali županov, úrady a sedeli v krásnych historických budovách po celom Slovensku?" spýtal sa premiér s tým, že úlohou žúp je starať sa o stredné školstvo, o cesty 2. a 3. triedy a zabezpečenie prímestskej hromadnej dopravy.

Každý občan sa podľa premiéra na tieto funkcie skladá vo forme 30 % daní, ktoré idú krajom.

"Zabúdame, že za kvalitu života v obci zodpovedá primátor a mestské zastupiteľstvo. Nad tým je župa, ktorá takisto svojím dielom práce zabezpečuje, aká je kvalita života, a potom je až vláda," myslí si Pellegrini, podľa ktorého sme si zvykli na pomoc vlády, ak si župa alebo primátor neplnia svoje povinnosti.

Opravy ciest

Pripomenul, že ešte ako podpredseda vlády bol pri tom, keď bola vypísaná výzva za 255 miliónov eur z eurofondov na opravy ciest 2. a 3. triedy. Župy podľa neho doteraz požiadali o 82 miliónov eur, banskobystrická župa má k dispozícii 41 miliónov eur.

"Doteraz sme tú výzvu nemohli vypísať, lebo banskobystrická župa nemá ani jeden projekt na opravu ciest 2. a 3. triedy hotový. A z tých 82 miliónov, o ktoré župy požiadali, ale stále majú k dispozícii 255 miliónov, do dnešného dňa vyčerpali nulu, lebo ani v jednom kraji nemajú ukončené verejné obstarávania," upozornil Pellegrini. Županom odkázal, že majú k dispozícii 255 miliónov eur.

"Najprv ukážte, ako ich dokážete efektívne minúť, a keď sa tieto do posledného centa minú, môžeme si sadnúť za stôl a hovoriť o tom, koľko vám ešte ako vláda dáme," dodal.

V tejto súvislosti pripomenul, že predstaviteľ banskobystrickej župy na jednej strane žiada od vlády peniaze na opravy ciest 2. a 3. triedy niekoľko dní po tom, ako chcel navrhnúť zastupiteľstvu, aby riaditeľ úradu kraja mal plat 7000 eur, čo je takmer dvojnásobok platu predsedu vlády.