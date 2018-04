Paška označil útok spojencov v Sýrii za reklamu pre Trumpa

Koaličný poslanci neočakávajú po útoku ďalšiu eskaláciu napätia v Sýrii.

15. apr 2018 o 15:15 TASR

BRATISLAVA. Spôsob, akým bol vykonaný letecký útok USA, Británie a Francúzska v Sýrii, dáva predpoklad, že nevyprovokuje odvetné akcie, ktoré by svet priviedli do globálneho konfliktu.

Zhodli sa na tom predstavitelia koalície i opozície, ktorí boli hosťami nedeľňajšej diskusnej relácie RTVS O 5 minút 12.

Všetci pritom poukázali na to, že útok bol limitovane cielený a spojenci o ňom vopred informovali Rusko.

"Američania, Briti a Francúzi si dali veľký pozor, aby neskrivili čo i len vlas jedinému ruskému vojakovi, ak by to bolo inak, ťažko predpokladať, že by to ostalo bez odpovede," upozornil predseda Výboru NR SR pre európske záležitosti Ľuboš Blaha (Smer-SD). "Tu hrozila jadrová vojna, chvalabohu, sme sa jej vyhli," zdôraznil.

Odkaz pre všetkých

Ďalšiu eskaláciu napätia neočakáva ani podpredseda Výboru NR SR pre európske záležitosti Martin Klus (SaS), aj on upozorňuje, že Rusi dostali presné koordináty útoku a informáciu o tom, na aké objekty mieria spojenecké rakety.

"Som presvedčený, že útok bol odkazom, že nie je možné používať chemické zbrane, nielen v Sýrii, kdekoľvek. Zároveň išlo zrejme aj o odkaz, že Západ svoje pozície v Sýrii nevyprázdnil," povedal.

Podpredseda Zahraničného výboru NR SR Jaroslav Paška (SNS) vidí v sobotňajšom útoku PR akciu Donalda Trumpa. Spochybnil tiež to, či mal byť útok skutočne nasmerovaný voči objektom vývoja a výroby chemických zbraní.

"Ak by rakety naozaj zasiahli takéto budovy, došlo by k zamoreniu územia. Nič také sa nestalo, museli vedieť, že bombardujú prázdne sklady," povedal.

Člen Výboru NR SR pre obranu a bezpečnosť Milan Krajniak (Sme rodina) je presvedčený, že išlo o divadlo pre medzinárodnú verejnosť a dôkaz toho, že veľmoci hrajú v Sýrii svoje hry a testujú svoje zbrane. "Rusi i Iránci boli informovaní dopredu, Rusi neaktivovali svoj protivzdušný obranný systém," upozornil.

Útok porušil medzinárodné právo

Všetci diskutujúci sa takisto zhodli, že spojenecký zásah bol porušením medzinárodného práva. "Spojenci zaútočili na suverénnu krajinu, to treba odsúdiť," povedal Blaha.

"Ak hovoríme o rozpore s medzinárodným právom, je potrebné tiež povedať aj to "B", že tu máme zločiny voči ľudskosti a použitie chemických zbraní voči civilnému obyvateľstvu," reagoval Klus.

Hoci aj on priznáva, že pred útokom mali dostať priestor experti z Organizácie pre zákaz chemických zbraní, aby vyšetrili, či za použitím chemických zbraní v meste Dúmá, ležiacom vo východnej Ghúte, naozaj stojí Asadov režim. Myslí si, že vyšetrovanie by bolo veľmi zložité a mohlo sa výrazne predlžovať.

"Potom by aj ten zásah ako odkaz, že nie je možné používať chemické zbrane, stratil legitimitu," uviedol.

Nebezpečný precedens

Zástupca SNS si myslí, že postup spojencov bol i porušením Severoatlantickej zmluvy a môže znamenať nebezpečný precedens.

"Ak to nebude medzinárodné právo, ale budú to mocnosti, kto bude určovať, kto je dobrý a kto zlý, tak je to potom nebezpečný systém pre malé krajiny, ako je Slovensko," uviedol Paška. Podľa neho by Slovensko malo otvoriť diskusiu, či takéto postupy možno v NATO tolerovať.

Podľa Krajniaka by sme sa mali voči spojencom správať podľa hesla "dôveruj, ale preveruj". "Ja nemám dôkazy, že v Ghúte naozaj útočili Asadovi vojaci," zdôraznil.

Poukázal na to, že hra veľmocí v Sýrii je pre nás nebezpečná v tom, že pokiaľ bude tamojší konflikt trvať, môže kedykoľvek eskalovať utečenecký problém.