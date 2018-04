Organizátor protestov Šeliga: Mysleli sme si, že sa Fico zbláznil

Jeden z organizátorov protestov Za slušné Slovensko Juraj Šeliga hovorí, že ich cieľom je presvedčiť ľudí, aby boli aktívni.

15. apr 2018 o 17:19 Peter Kapitán

Ako hodnotíte nového premiéra Petra Pellegriniho zo Smeru, má vašu dôveru?

„Z toho, čo doteraz robí a ako sa vykrúca, mám pocit, že nepochopil, že má šancu snažiť sa získať späť dôveru ľudí. A keď to takto bude pokračovať a neurobí rázne kroky, ľudia mu dôverovať nezačnú.“

Čo konkrétne by mal spraviť?

„Policajný prezident Tibor Gašpar je stále vo funkcii. To, že je to formálne zodpovednosť ministra vnútra, je len politický úhybný manéver. Pellegrini sa s ministrom môže porozprávať a dať mu politickú požiadavku. Môže nariadiť audit ministerstva vnútra, môže navrhnúť zmenu spôsobu výberu špeciálneho prokurátora, môže sa vymedziť voči Ficovi, zasiahnuť pri RTVS. Keď bolo treba zložiť novú vládu, stačili na to dva dni. A teraz na všetko zrazu treba veľa času. Petrovi Pellegrinimu nedôverujeme, no rešpektujeme ústavu.“

Nebola potom chyba, že ste dve hodiny po vymenovaní jeho vlády protest v Bratislave zrušili?

„Dnes sám viem, že platí 'po bitke je každý generálom'. Rozhodli sme sa rešpektovať ústavné limity. Keď prezident vládu vymenoval, zodpovednosť prešla na poslancov, ktorí novej vláde mohli vysloviť nedôveru. Možno sme mohli ísť protestovať pred parlament, ale trochu sme sa báli, aby sa to neskončilo ako protest Gorila, že Národnú radu niekto zahádže vajíčkami. Mrzí nás, že sme to ľuďom zle odkomunikovali.“

Dva dni predtým ste sa stretli s prezidentom Andrejom Kiskom. O čom ste sa rozprávali?

„Predstavili sme sa mu a povedali, o čo nám ide a prečo to robíme. Povedali sme mu, že nám prekáža, že nás Fico označuje za nejakých zahraničných agentov, ktorí tu robia štátny prevrat. Pýtal sa na našu spoluprácu s políciou, na organizátorov z celého Slovenska. Nebolo to vôbec o tom, že by nám vravel, kedy máme zrušiť protesty, čo máme požadovať alebo niečo podobné. Ocenil, že sa ľudia angažujú a že občianska verejnosť je aktívna.“