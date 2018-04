Béreš: Nepovažujem za potrebné vracať sa po rokoch k téme, ku ktorej sme sa s exmanželkou už vyjadrovali

Imrich Béreš, ktorý čelí podozreniam z domáceho násilia, chce byť občianskym kandidátom na prezidenta.

16. apr 2018 o 16:50 Lucia Krbatová

Na tlačovke ste povedali, že vy sám ste prišli s návrhom, aby na ňu nechodili Róbert Bezák a Milan Kňažko s odôvodnením, že väčšina novinárskych otázok sa bude týkať vášho súkromného života. Oni chceli prísť aj po podozreniach z útoku na vašu exmanželku?

"Diskutovali sme na túto tému a ja sám som im navrhol, aby tlačovú konferenciu vynechali z dôvodu, že sa bude aj tak točiť okolo môjho súkromia."

Ich neúčasť vyvoláva napriek vášmu odôvodneniu rôzne špekulácie. Nebolo by preto dôveryhodnejšie, ak by prišli a postavili sa za vás?

"Takto sme to zvážili a kolektívne sme si povedali, že toto bude riešenie."

Diskutovali ste s nimi. Presvedčili ste ich o svojej pravde?

"Pevne verím, že áno. Vysvetlil som im to a povedal som, že podnikem právne kroky na očistenie svojho mena."

Vy odmietate, že ste zbili svoju exmanželku napriek tomu, že ona sama to uviedla v lekárskej správe. Odvolávate sa aj na jej stanovisko, kde to poprela. Prečo by vaša manželka išla do nemocnice a povedala tam, že ste ju surovo napadli?

"Netuším."

Ani vás to ľudsky nezaujíma, keď tvrdíte, že to nie je pravda?