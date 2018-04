Kňažko o Bérešovi: Sú tam pochybnosti, preto sme neprišli na tlačovú konferenciu, aby sa vyriešili

Herec Milan Kňažko uvidí, ako sa kauza zbitia exmanželky Imricha Béreša vyvinie. Podľa toho sa rozhodne, či ho bude v kandidatúre naďalej podporovať.

16. apr 2018 o 17:09 Lucia Krbatová

Imrich Béreš, ktorý oznámil petíciu na prezidentskú kandidatúru, odôvodňoval vašu aj Bezákovu neúčasť na tlačovke tým, že vám to navrhol sám. Bolo to tak?

"Je to tak, ako to vysvetľoval pán Béreš. Po krátkej diskusii nás požiadal, aby sme v tejto situácii neprišli a že si bude riešiť veci, ktoré sa nás netýkajú, sám. To je celé."

Tento návrh, aby ste tam nešli, vzišiel teda z jeho strany?

"To už je jedno. Vznikla diskusia a on nás potom požiadal, že to tak bude lepšie. Ja si myslím, že to bolo lepšie, nech tieto veci riešia priami účastníci. Veľmi krátky čas ukáže, čo bude ďalej."

Nebolo by práve lepšie - v prípade, ak za Bérešom stojíte -, že by ste na tlačovku prišli, aby verejnosť videla, že má naďalej vašu podporu?