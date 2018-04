Leško: Smer sa protestov nebojí, Gašpar má zrejme zadanie zostať

Vážnym dôvodom na odstúpenie Tomáša Druckera z kresla ministra vnútra bolo podľa MARIÁNA LEŠKA podnikanie jeho manželky.

16. apr 2018 o 17:18 Roman Cuprik

Smer chce byť aj naďalej rozhodujúcou politickou silou v krajine a policajný prezident Tibor Gašpar má zrejme zadanie držať sa svojho miesta zubami-nechtami. Tak hodnotí novinár Marián Leško odstúpenie ministra vnútra Tomáša Druckera. Odchod však podľa neho zrejme plánovaný nebol.

Ako čítate rozhodnutie Tomáša Druckera odísť z kresla ministra vnútra?

„Jeho rozhodnutie podať demisiu je správna vec, ale urobil tak z môjho pohľadu z nesprávnych dôvodov. Zdôvodnil to tým, že nedokázal upokojiť situáciu a polarizovanú spoločnosť, pretože si nemyslí, že by mal odvolať pána Gašpara, ale pán Gašpar by mal odísť sám.

To sú všetko veľmi nepresvedčivé tvrdenia. Pôsobia tak, že sú určené skôr verejnosti a skutočné dôvody zostávajú za zavretými dverami koalície. Bola by len špekulácia hovoriť, o čo tam vlastne ide.“

Prečo by mal teda Drucker naozaj odísť?

„Vážnym dôvodom na podanie demisie by bolo to, že sa ukázali prepojenia medzi ním ako riaditeľom pošty a ministrom zdravotníctva a súkromnou spoločnosťou, ktorá potom vyšla veľmi v ústrety jeho pani manželke pri realitných obchodoch.

Toto prepojenie je z môjho hľadiska natoľko vážne, že by sa ním mala zaoberať protikorupčná jednotka NAKA. V takomto prípade by však nemal zostávať na svojom mieste ministra vnútra, lebo by ho vyšetrovali jeho podriadení.“

Jedna zo špekulácií hovorí, že Drucker bol len nastrčeným ministrom, aby prezident Andrej Kiska vymenoval novú vládu. Čo si o tom myslíte?