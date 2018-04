Kotlebov poslanec Mazurek dostal od súdu peňažný trest

Verdikt nie je právoplatný.

16. apr 2018 o 16:59 (aktualizované 16. apr 2018 o 17:35) TASR

BANSKÁ BYSTRICA. Poslanca Národnej rady za Kotlebovu ĽSNS Milana Mazureka odsúdil v pondelok Špecializovaný trestný súd, pracovisko Banská Bystrica, na peňažný trest päťtisíc eur.

Ak ho nezaplatí, hrozí mu polročné väzenie. Verdikt nie je právoplatný, poslanec sa voči nemu odvolal a prokurátor tiež, trest je podľa neho nízky.

Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



Mazurek čelil obžalobe z prečinu hanobenia národa, rasy a presvedčenia v jednočinnom súbehu s prečinom podnecovania, hanobenia a vyhrážania sa osobám pre ich príslušnosť k niektorej rase, národu, národnosti, farbe pleti, etnickej skupine alebo pôvodu rodu.

Dôvodom sú jeho hanlivé výroky na adresu rómskeho etnika, ktoré majú rasistický charakter, odvysielané v októbri 2016 v Rádiu Frontinus.

Vypovedal aj Mazurekov kamarát

Mazurek počas procesu tvrdil, že je nevinný a ak hovoril o "cigánskom terore na východe Slovenska", myslel tým vysokú kriminalitu v osadách asociálov.

Prečítajte si tiež: Pokračoval súd s Mazurekom, jeho agresívni priaznivci nepustili mestskú políciu založiť papuču

Z nahrávky malo tiež vyplynúť, že ak hovorí o kriminalite detí a trestnej zodpovednosti, myslí tým akékoľvek dieťa, nielen "cigánske".

Obžalovaný v záverečnej reči zopakoval, že pozná "množstvo slušných Cigánov" na východe Slovenska, žije s touto menšinou od narodenia a nemá s nimi žiadne problémy.

Jeho slová sa týkali iba "asociálov, ktorí si ako spôsob obživy zvolili parazitovanie na sociálnom systéme".

V prospech jeho tvrdenia vypovedal ešte ráno svedok, Mazurekov kamarát od detstva, ktorý ako sám uviedol, je príslušníkom rómskeho etnika.

Sú kamaráti, dovolenkovali spolu v Taliansku a nikdy od neho nepočul žiadne hanlivé výroky na svoju adresu. Slová, ktoré odzneli v rozhlasovom vysielaní, sa ho vôbec nedotkli, pretože boli o asociáloch a neprispôsobivých občanoch.

Žiadny zmysel?

Obhajoba žiadala oslobodenie Mazureka spod obžaloby.

Ako poslanec konštatoval po vynesení rozsudku, myslí si, že sa veľmi hanebne zapíše do dejín Slovenskej republiky a do práce slovenskej justície.

"To, čo dnes predviedol sudca, bolo zrejmé, že on mal ten rozsudok napísaný už dávno. Troj- či štvorhodinové čítanie záverečných rečí nemalo žiadny zmysel. Dve sekundy po prečítaní mojej záverečnej reči povedal rozsudok. Je úplne bezpredmetné, čo by sme tu na súde povedali, aké dôkazy by sme vytiahli, rozhodnutie padlo dávno predtým a zrejme aj niekde inde," reagoval obžalovaný.

Aj v pondelok prišli poslanca podporiť prívrženci ĽSNS, ale pred budovu súdu ich polícia nepustila. Usadili sa v priľahlej ulici a do skončenia procesu skandovali. Napokon prišiel medzi nich aj neprávoplatne odsúdený poslanec, ktorý Slovensko prirovnal k fašistickému štátu.