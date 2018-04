Drucker ako minister vnútra skončil, opozícia vidí riešenie v predčasných voľbách

Tomáš Drucker nenašiel dôvod, prečo odvolať policajného prezidenta Tibora Gašpara. Skončil sám.

16. apr 2018 o 20:32 Lucia Krbatová, Peter Kapitán

BRATISLAVA. Po troch týždňoch vo funkcii sa nový minister vnútra za Smer Tomáš Drucker rozhodol, že vo vláde skončí. Zaradil sa tak medzi najkratšie slúžiacich ministrov. O svojom rozhodnutí informoval v pondelok popoludní.

„Nemyslím si, že je správne odvolať policajného prezidenta Tibora Gašpara. Nechcem však ešte viac polarizovať spoločnosť, a tak som sa rozhodol odstúpiť,“ povedal Drucker.

V nedeľu protestovalo v Bratislave a Humennom asi 11-tisíc ľudí, ktorí žiadali okrem iného Gašparov odchod.

„Druckerova demisia je dôkaz, že koalícia a premiér Peter Pellegrini (Smer) radšej obetujú ministra vnútra, ako vyvodia zodpovednosť voči Gašparovi,“ napísali v stanovisku organizátori protestov Za slušné Slovensko.

Svoj odchod Drucker zdôvodnil aj tým, že sa vo funkcii necítil autenticky. Predtým viedol ministerstvo zdravotníctva.

Na ministerstvo vnútra nastúpil, keď prezident Andrej Kiska odmietol vymenovať vládu Petra Pellegriniho zo Smeru, lebo ministrom vnútra sa mal stať Jozef Ráž mladší, dovtedy vedúci služobného úradu ministerstva zdravotníctva.

Motorkár Ráž sa poznal s predchádzajúcim ministrom Robertom Kaliňákom, s ktorým sa po tlaku verejnosti už do vlády nepočítalo.

„Prijal som túto funkciu s cieľom zlepšiť situáciu. Z pohľadu krízového riadenia sa táto vec dá riešiť,“ hovoril Drucker po stretnutí s Kiskom deň predtým, ako prezident oficiálne vymenoval novú vládu.

Gašpar by mal odstúpiť

Na ministrov odchod Gašpar odpovedal len krátkym stanoviskom cez tlačové oddelenie, že ho tento krok prekvapil. Komplexnejšie sa chce vyjadriť po „dôkladnom zvážení všetkých okolností“. Podľa zákulisných informácií by Gašpar mohol napokon odstúpiť aj sám.

„Myslím si, že každý verejný činiteľ - vrátane prezidenta Policajného zboru - by mal mať cit pre realitu a vnímať spoločenské súvislosti," napísal v stanovisku predseda Mosta-Hídu Béla Bugár. Zároveň ocenil, že sa chystá zákonné odpolitizovanie polície, teda zmena výberu policajného prezidenta.

V pondelok sa zišla aj koaličná rada, naplánovaná ešte pred Druckerovou abdikáciou.

Premiér Pellegrini odkázal, že sa vyjadrí až po stretnutí s Druckerom, prezident Andrej Kiska chce svoj názor povedať v utorok.

„Je to škoda, že pán minister odchádza, pretože za pár dní rozbehol veci. Začala sa riešiť otázka nominácie policajného prezidenta, kreovanie inšpekcie, mnohé veci, ktoré sa dva roky ťahali, pustil do obehu,“ hovorí podpredseda SNS Anton Hrnko. Myslí si, že sa mohlo robiť veľa zmien, ktoré by boli na prospech polícii aj inšpekcii ministerstva vnútra.

Matovič: Drucker je zbabelec

Opozícia považuje Druckerovo odstúpenie za ďalší dôkaz toho, že záujmové skupiny, ktoré stoja za Gašparom, sú silnejšie ako minister vnútra.

„Drucker sa zachoval ako zbabelec, pretože si netrúfol postaviť sa nitrianskej mafii, ktorá dlhé roky ovláda políciu,“ vyhlásil líder OĽaNO Igor Matovič.

Myslí si, že v Druckerovo rozhodnutie je do istej miery vypočítavé, pretože Gašpar ako policajný prezident je jedinou zárukou aj pre neho a jeho manželku.

Narážal na to, že minulý týždeň vyšlo najavo, že Druckerova žena mimoriadne výhodne kúpila pri Trnave pozemky vďaka zvláštnym reštitúciám.

„Je vylúčené, aby sa po Druckerovej demisii našiel v súčasnej vládnej koalícii človek, ktorý nastúpi do uvoľnenej funkcie s vôľou meniť veci k lepšiemu a prinavrátiť Policajnému zboru stratenú dôveru,“ myslí si podpredseda SaS Ľubomír Galko. Tvrdí, že jediným riešením sú predčasné voľby.

Druckerov alibizmus

„Je to alibizmus. Drucker dal prednosť zachovaniu svojho ja pred tým, aby niečo reálne urobil,“ myslí si politológ Grigorij Mesežnikov.

Tvrdí, že Drucker sa stal obeťou dvoch protichodných tlakov. Na jednej strane bola podľa jeho názoru ulica, ktorá žiada Gašparov odchod, na druhej strane predseda Smeru Fico a vedenie Smeru, ktorí chcú udržať Gašpara vo funkcii.

„Vyzerá to tak, že nový minister vnútra bude musieť byť niekto lojálny Smeru,“ hovorí Mesežnikov s tým, že vôbec netuší, kto by to asi mohol byť. Nájsť odvážneho človeka bez káuz je dnes podľa neho v prostredí Smeru už nemožné.

„Ak by bol novým ministrom absolútny nestraník, Gašpar by zrejme padol veľmi rýchlo,“ tvrdí Mesežnikov.

Politológ Pavol Baboš si nemyslí, že po Druckerovom odstúpení sa znova začne taká veľká politická kríza, aká bola pred mesiacom.

Hovorí, že tento krok môže znamenať isté oslabenie protestov, na ktorých ľudia požadujú odstúpenie Tibora Gašpara aj špeciálneho prokurátora Dušana Kováčika. „Koalícia sa môže vyhovárať, že Gašpara môže odvolať nový minister, no toho môžu hľadať dlhý čas a on si môže vyžiadať znova nejaký čas na to, aby sa v rezorte zorientoval,“ myslí si Baboš.

Na druhej strane hovorí, že to dáva možnosti Mostu, aby vyjednával a silnejšie zatlačil na to, kto by mal byť novým ministrom.

Meno Druckerovho nástupcu sa v pondelok nikto neodvážil odhadnúť.