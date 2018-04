Ako vnímajú politici Gašparov koniec na čele polície (ANKETA)

Gašpar potvrdil, že napĺňa sľub, ktorý dal, že ak sa dohodne s ministrom vnútra na odchode, odíde.

17. apr 2018

BRATISLAVA. Policajný prezident Tibor Gašpar skončí vo funkcii k 31. máju.

Oznámil to v utorok predseda vlády Peter Pellegrini, ktorý je po odchode Tomáša Druckera poverený dočasným vedením ministerstva vnútra.

Gašpar potvrdil, že napĺňa sľub, ktorý dal, že ak sa dohodne s ministrom vnútra na odchode, odíde. Svojím odchodom chce dosiahnuť, aby policajný zbor mohol fungovať bez atakov, politizácie "a bez toho, čo malo značný dopad na to, v akej klíme sa v polícii pracuje".

Prezident Andrej Kiska

"Privítal som, že premiér sa rozhodol začať robiť poriadky v rezorte vnútra osobne. Avizovaný odchod policajného prezidenta Gašpara ku koncu mája považujem za nevyhnutnú podmienku, aby sa vláda Petra Pellegriniho mohla pokúsiť upokojiť situáciu v spoločnosti," napísal na sociálnej sieti prezident.

Gašpar podľa Kisku premeškal všetky "ako-tak dôstojné príležitosti odísť".

Hlava štátu zdôrazňuje dôležitosť výberu osoby nového ministra vnútra. "Od ráznosti krokov v rezorte vnútra, od schopnosti presadiť do vedenia polície dôveryhodných ľudí závisí dôveryhodnosť celej vlády," vysvetlil.

"Mesiac po menovaní vlády je už naozaj najvyšší čas prevziať zodpovednosť, pohnúť sa ďalej a riešiť nakopené problémy. Ľudia očakávajú jasné signály, že politici ich nespokojnosť, rozhorčenie a príčiny nedôvery v štát pochopili," uzavrel prezident.

Koaličný MOST-HÍD

Most-Híd to považuje za konštruktívne. Tento krok označila vládna strana za potrebný.

"Ide o krok, ktorý bol potrebný aj v záujme nápravy pokriveného obrazu Policajného zboru," povedala hovorkyňa Mosta-Híd Klára Debnár.

Igor Matovič, predseda OĽaNO

Koniec Gašpara je veľké víťazstvo ľudí vytrvalo požadujúcich jeho odchod. Matovičovi sa nepozdáva naťahovanie času do konca mája.

"Zbytočné naťahovanie času do konca mája považujeme za zbytočné zahrávanie sa s dôveryhodnosťou polície. Tibor Gašpar je škodnou policajného zboru a preto by v ňom nemal zostať už ani minútu."

Veronika Remišová, OĽANO

"Verím, že na miesto dočasného prezidenta policajného zboru vyberie minister vnútra človeka, ktorý bude profesionál a hlavne nebude prepojený na finančné skupiny, alebo oligarchov v pozadí vládnej koalície,“ povedala Remišová.

Polícia podľa nej potrebuje znovu získať dôveru ľudí a účinne riešiť kriminalitu, ktorá ľudí trápi, vrátane korupcie na najvyšších miestach. „Doteraz to tak nebolo,“ konštatovala.



„My sa plánujeme do prípravy konštruktívne zapojiť, no súčasné znenie novely, ktorá je v pripomienkovom konaní, je len dymovou clonou. Po novom voľba policajného prezidenta bude len politickým divadlom, v zásade polícia a minister vnútra bude mať v navrhovanej výberovej komisii šesť členov zo siedmich. Profesionálny a objektívny výber nezaručí ani vypočutie pred branno-bezpečnostným výborom parlamentu, keďže aj v tomto výbore má vládna koalícia väčšinu. Navyše policajný prezident bude prakticky neodvolateľný, po novom sa jeho funkčné obdobie mení na sedem rokov.“

Anton Hrnko, SNS

Anton Hrnko dúfa, že sa polícii do odchodu Tibora Gašpara z funkcie podarí vyriešiť prípad vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej.

Mala by to byť Gašparova ambícia. „Aspoň by mal naznačiť, kde treba hľadať aktéra vraždy,“ povedal.

Podľa Hrnka Gašpar zanecháva políciu v lepšej kondíciim ako ju prevzal. „Verím, že očistí svoje meno od kritiky ľudí, ktorí jeho prácu neoprávnene kritizovali,“ dodal Hrnko.

Milan Krajniak, Sme rodina

"Je to dobrý prvý kroku vlády. Ďalší vývoj situácie v spoločnostibude závisieť od toho, či skutočne dôjde k obmene vo vedení policajného zboru. Vzhľadom na to, že nie je ustanovený prvý policajný viceprezident, dokážem chápať, že si chce Pellegrini nechať čas, aby si situáciu vo vedení policajného zboru premyslel," povedal Krajniak.

Podľa neho by sa policajným prezidentom mal stať človek, ktorý nebude závislý na nikom zo zákulisia.

Ľubomír Galko, podpredseda SaS

Nie je žiaden dôvod na to, aby Tibor Gašpar ďalší mesiac a pol zostával vo funkcii policajného prezidenta. Takto sa vynárajú podozrenia, že zostáva preto, aby ešte niečo pozametal. Mal odstúpiť okamžite," uviedol Galko.

Podľa Galka strana Smer-SD predviedla frašku a chaos, keď podal demisiu minister vnútra Tomáš Drucker a o pár hodín neskôr Peter Pellegrini ohlásil odchod Gašpara.

"Jeho odchod je výsledok tlaku verejnosti. Treba systémové zmeny,. Verejný a opozičný tlak bude musieť pokračovať. Toto by mal byt len začiatok."

KDH

Argumentácia, že rýchle odstúpenie policajného prezidenta by znamenalo destabilizáciu policajného zboru je nepoctivá. "Niečo tu nesedí. Robert Fico rezignoval zo dňa na deň a svet ani Slovensko sa nezrútilo," uvádza sa v stanovisku kresťanských demokratov, ktoré poskytol Stano Župa z komunikačného oddelenia hnutia.

"Pôsobenie Tibora Gašpara v pozícii policajného prezidenta ešte mesiac a pol, vzhľadom na aktuálne okolnosti, je neprípustné. Preto požadujeme, aby odstúpil najneskôr k 1. máju," uvádza sa ďalej v stanovisku KDH.

Boris Kollár, Sme rodina

"Je vidieť, že predseda vlády Peter Pellegrini začína byť autonómnejší. Máme si myslieť, že sa začína vymykať spod kontroly štátnej mafie? Bolo to jediné možné rozumné riešenie, ktoré Pellegrini urobil. Toto rozhodnutie mohol urobiť už v pondelok (16.4.) a mohol tak ušetriť Tomáša Druckera," skonštatoval Kollár.