Dobré ráno: Smer už nemá pod kontrolou nič, ani vlastných

Ako v Smere zavládla úplná politická bezmocnosť.

17. apr 2018 o 23:23 Tomáš Prokopčák, Lucia Krbatová

Pred pár dňami zaznelo, že na čosi podobné by si netrúfli ani scenáristi žánroviek. Nieto House of Cards, ani v Yes, Minister.

Politický vývoj na Slovensku v posledných dňoch popiera nielen zákony politična a politického marketingu, ale aj obyčajné základy zdravého rozumu.

Čo sa to vlastne za tri dni udialo a ktorý politický génius vymyslel túto zvláštnu rošádu?

Tomáš Prokopčák sa rozpráva s Luciou Krbatovou.

Krátky prehľad správ

Ľudí na Slovensku najviac trápi korupcia, ale aj vražda Jána Kuciaka či zmena vlády. Vyplýva to z prieskumu agentúry Median, ktorý robila pre americkú Yalovu univerzitu. Zisťoval, aké sú nálady medzi účastníkmi protestov Za slušné Slovensko v porovnaní so všeobecnou populáciou. Tú ešte trápia aj nízke platy.

Aj keď smerácky poslanec a šéf Národného onkologického ústavu Jozef Valocký skončil, v ústave je stále kritická situácia. V nemocnici stále nie je dosť zdravotníkov a pacienti musia čakať na zákroky. Vedenie ústavu pritom namiesto riešenia situácie zisťuje, kto informoval denník SME o problémoch.

Cez Slovensko sa pašujú zbrane do Azerbajdžanu. Zistila to Česká televízia, ktorá sledovala cestu českých raketometov a húfnic cez bratislavské letisko až do cieľovej stanice. V Trenčíne sa české zbrane repasujú a pripravia na predaj, pričom cesta prebieha cez Izrael, odkiaľ pokračujú ďalej. Do Azerbajdžanu sa pritom vyvážať nesmú.

Tesla zastaví na niekoľko dní výrobu svojho Modelu 3. Dôvodom podľa Elona Muska je, že vo fabrike podcenili ľudí a majú v nej priveľa robotov. Dnes sa pritom na elektromobil čaká osemnásť mesiacov až dva roky, a zrejme sa bude ešte dlhšie.

Pri Japonsku objavili obrovské zásoby vzácnych zemín. Vydržať by mohli stovky rokov, čo ohrozí dosiaľ dominantné postavenie Číny. Kovy vzácnych zemín sú nevyhnutné v modernej elektronike: nachádzajú sa v smartfónoch, elektromobiloch aj v plochých obrazovkách.

